Supercoppa 2026, le ipotesi tra format e luogo: decisione entro fine campionato

Le semifinali di Coppa Italia sono state ufficialmente decise nella serata di ieri. E se da una parte del tabellone i risultati sono stati più o meno quelli attesi, con Inter e Milan che hanno fatto valere il fattore campo con Lazio e Roma, dall’altro lato ci sono state due grandi sorprese. Prima il Bologna ha eliminato l’Atalanta a Bergamo e poi l’Empoli ha avuto la meglio ai calci di rigore sulla Juventus.

Due risultati che, in attesa dei doppi confronti nel mese di aprile per stabilire le finaliste della competizione, proiettano l’attenzione sulla Supercoppa Italiana 2026. Il contratto in vigore fra la Lega Serie A e la Federcalcio dell’Arabia Saudita ha ancora una validità di quattro anni. Il paese del Golfo ha a disposizione l’organizzazione di due delle prossime quattro edizioni del torneo, ma bisognerà capire quando vorrà essere protagonista e, soprattutto, con quale formula.

Formula Supercoppa italiana 2026 – L’accordo con l’Arabia

Nell’accordo, infatti, è previsto che la Federcalcio saudita e la Lega possano trovare un’intesa per il format, continuando sulla strada della Final Four (come nelle ultime due edizioni) o tornando alla formula dove a scontrarsi, in gara secca, sarebbero la vincitrice della Coppa Italia e la squadra che si è laureata Campione d’Italia. Proprio negli scorsi mesi, dall’Arabia Saudita era filtrata la possibilità di accogliere nuovamente la Supercoppa italiana solo qualora ci fossero state presenti contemporaneamente le big Inter, Juve e Milan che sono da sempre le squadre più seguite del calcio italiano. Cosa avvenuta sì quest’anno, ma che è molto difficile che si ripeta in vista del 2026 dopo l’eliminazione dei bianconeri di ieri sera.

Ecco quindi che, vista anche la partecipazione a rischio del Milan (i rossoneri dovranno accedere alla finale di Coppa Italia per presenziare alla Supercoppa 2026 da campioni in carica), la prossima edizione del torneo potrebbe non giocarsi in Arabia Saudita, o comunque potrebbe mettere in standby la formula Final Four. Qualora la Federcalcio saudita non dovesse far scattare la clausola del contratto per organizzare l’evento, ecco che la Lega dovrà decidere per una sede diversa, in Italia, o anche all’estero.

Formula Supercoppa italiana 2026 – Decisione a fine campionato

Fatto sta che l’Arabia Saudita, da contratto, dovrà organizzare due edizioni della Supercoppa nei prossimi quattro anni, ma potrebbe decidere di passare la mano proprio per la prossima visto che quasi sicuramente non ci sarà la Juventus. Infatti, gli uomini di Thiago Motta dovrebbero concludere il campionato al secondo posto, o in terza posizione con l’Inter in finale. Ma quest’ultima ipotesi escluderebbe a sua volta il Milan.

Per avere una comunicazione ufficiale sulla disponibilità o meno dell’Arabia Saudita di ospitare la prossima Supercoppa italiana (con relativa decisione sul format) si dovrà attendere fine campionato, quando si saranno definite le eventuali quattro partecipanti o comunque si conoscerà la vincitrice sia della Coppa Italia che della Serie A 2024/25.