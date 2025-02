Scontro DAZN-Ligue 1, si cerca la mediazione: versati i 35 mln della rata sui diritti

Si sta iniziando ad attenuare lo scontro tra DAZN e la Ligue de Football Professionnel (LFP) in Francia. Al centro ci sono sempre i diritti televisivi del massimo campionato francese, la Ligue 1, sui quali si sarebbe arrivati a una mediazione, con il versamento da parte dell’OTT della seconda parte della rata che era stata congelata nelle scorse settimane.

Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, DAZN, il principale partner audiovisivo della LFP (l’emittente trasmette 8 partite a giornata della Ligue 1 su 9 per un importo annuale di 375 milioni di euro), ha deciso di versare i 35 milioni di euro rimanenti sui 70 milioni complessivi previsti per il pagamento di febbraio, cifra che la piattaforma aveva appositamente depositato su un conto vincolato.

La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, infatti, per mettere pressione alla LFP aveva trattenuto il pagamento di metà rata per protestare contro quello che considerava un mancato rispetto dei termini del contratto, in particolare per quanto riguarda le risorse destinate alla lotta contro la pirateria e la mancata partecipazione di alcuni club al miglioramento del prodotto e dei contenuti.

Dal canto suo, la LFP aveva risposto presentando un’istanza per l’emissione di un provvedimento d’urgenza al Tribunale degli Affari di Parigi, la cui sentenza era prevista per domani. Per far fronte a questa situazione eccezionale, il Consiglio di amministrazione della LFP aveva deciso di attivare il suo fondo di riserva che ha permesso ai club della Ligue 1 di far fronte alle esigenze di cassa a breve termine.

Ora è stato raggiunto un primo accordo in base al quale, avendo DAZN pagato per intero la rata di febbraio, la LFP ha ritirato il procedimento sommario che aveva avviato. Come riportato in una nota congiunta diffusa da DAZN e LFP, «la Ligue de Football Professionnel e DAZN stanno proseguendo il dialogo attraverso la mediazione per trovare una soluzione alle questioni condivise da entrambe le parti. Le discussioni proseguono nel tentativo di raggiungere un accordo su tutte le difficoltà incontrate tra il LFP e DAZN».

La Ligue 1 sembra voler ora riprendere un rapporto pacifico con DAZN, che ha anche avviato un procedimento di merito presso il Tribunale commerciale di Parigi, chiedendo danni per oltre mezzo miliardo. Questo procedimento parallelo prosegue, ma questo primo passo l’uno verso l’altro potrebbe essere propedeutico a trovare soluzioni concrete ai problemi sollevati da DAZN.

Vincent Labrune, Presidente della LFP, ha dichiarato: «Dobbiamo guardare avanti, perché i club, gli spettatori e, più in generale, i tifosi del calcio francese hanno tutti un interesse comune a che DAZN ottenga buoni risultati e conquisti nuovi abbonati. Abbiamo due obiettivi. Il primo è quello di intensificare la lotta alla pirateria. È urgente un intervento del legislatore, perché la Francia è in ritardo rispetto ai suoi vicini europei». Ma Labrune sa anche che per riportare il sereno nel rapporto con DAZN bisogna fare di più: «Dobbiamo anche aumentare l’accesso ai nostri Club a DAZN e promuoverlo ancora di più».