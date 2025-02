Zdenek Zeman ricoverato in terapia intensiva

Zdenek Zeman, ex allenatore tra le altre di Foggia, Lazio, Roma e Pescara, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma.

Il tecnico boemo, che il prossimo maggio compirà 78 anni. Già lo scorso ottobre era stato colpito da un ictus che gli aveva causato un’emiparesi al braccio destro.

Secondo le ultime indiscrezioni, Zeman avrebbe accusato una sospetta ischemia celebrale. Ma il tecnico boemo sarebbe comunque descritto come vigile e collaborativo con i medici che nelle prossime ore condurranno diversi esami per capire le cause del malore