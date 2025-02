Unicredit, cresce il compenso dell'ad Orcel: 13 milioni nel 2024

Mentre il risiko bancario cerca una soluzione, con Unicredit in prima fila, è stato sicuramente un 2024 positivo per l’istituto di credito, e quindi per il suo amministratore delegato dell’istituto bancario, Andrea Orcel.

Infatti, la retribuzione di Orcel, salita nel 2024 a 13,2 milioni di euro rispetto ai 9,96 percepiti nel 2023, per quest’anno potrebbe essere ritoccato al rialzo grazie al raggiungimento di certi obiettivi che farebbero salire il suo compenso alla voce remunerazione variabile. È quanto emerge dalle relazioni depositate dalla banca in vista dell’assemblea del 27 marzo.

Stipendio Orcel Unicredit – Il compenso potenziale dell’ad per il 2025

Il compenso base di Orcel comprende 3,6 milioni di stipendio, 200mila euro di altre componenti fisse e 9,4 milioni di remunerazione variabile effettiva, di cui 2,2 milioni relativi a “one-off share-award”. Quanto al 2025, la remunerazione totale prevista al raggiungimento degli obiettivi è di 13 milioni, «un milione inferiore alla retribuzione like-for-like del 2023», ma potrà salire a 16,4 milioni «solo in caso di risultati che raggiungano gli obiettivi massimi fissati a livelli ambiziosi».

(Image credit: Depositphotos)