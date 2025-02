Prada compra Versace: trattativa in fase avanzata

Prada si avvicina sempre di più all’acquisizione di Versace. Secondo il quotidiano francese Les Echos, infatti, le trattative per chiudere questa operazione sono in una fase avanzata.

Infatti, il gruppo milanese del lusso ha fissato in quattro settimane la durata dei negoziati esclusivi con Capri Holdings, la casa madre della nota griffe. Il prossimo 28 febbraio, quando Versace sarà presente sulla passerella della Fashion week a Milano, potrebbe essere il giorno in cui sarà ufficializzata un’offerta formale di acquisizione.

Al momento, Prada, come detto, ha fissato in quattro settimane la durata dei negoziati esclusivi con Capri Holdings, ma finito questo tempo potrebbe anche decidere di non presentare nessuna offerta ufficiale. Intanto, il marchio italiano ha incaricato le banche d’affari americane Goldman Sachs e Citi di studiare il dossier. In un secondo tempo, si vocifera dell’intervento di alcune banche italiane potrebbero anch’esse intervenire.

Capri Holdings aveva acquistato il marchio Versace nel 2018 per 2,1 miliardi di euro. Il gruppo aveva mantenuto la sua direttrice artistica, Donatella Versace, sorella del fondatore Gianni. Ma il rallentamento del mercato del lusso ha portato il fatturato del brand a 775 milioni di euro, con un calo degli utili del 15% nel terzo trimestre dell’esercizio 2025 ritardato, che si è concluso a fine dicembre.

Dall’altra parte Prada gode di ottima salute. Il fatturato netto si è impennato del 18%, cioè 3,8 miliardi di euro sui nove primi mesi dell’anno. Una crescita trascinata dalle buone performance su tutti i suoi mercato, fra i quali l’Asia, in particolare grazie al raddoppio delle vendite di Miu Miu, l’altro marchio del gruppo milanese. A

fine dicembre, la tesoreria netta positiva è stata di 450 milioni di euro, tali da consentirgli di mettere in cantiere delle acquisizioni.