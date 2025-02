La Juventus si riprende la vetta sui social: decisivo il ritorno al gol di Vlahovic

Grazie alla sconfitta del Napoli con il Como, l’ Inter può tornare a guidare la Serie A, pur perdendo quota sui social, dove si ferma alla terza posizione con 49.900 menzioni). A completare la top five sono il Napoli , in quarta posizione (35.900) e la Roma , che resta ancora in corsa per l’Europa League dopo il match con il Porto (15.500).

Scontro al vertice della classifica social: la Juventus e il Milan sorpassano l’Inter. Eliminate dalla Champions League ma ancora in corsa sui social, la Juventus e il Milan recuperano una posizione in classifica: i bianconeri passano a Cagliari e dominano il podio grazie alle 59.300 menzioni collezionate sui social. Seguendo la scia della Champions, il Milan trova un’altra sconfitta anche in Serie A con il Torino, ma è protagonista sui social con 50.200 menzioni.

MediaScore 26 giornata – Come cambia la classifica social

L’exploit della settimana è per il Genoa: i rossoblù passano dall’ultimo al decimo posto della classifica social con 6.800 menzioni. Buone prestazioni sui social anche per il Torino, soprattutto dopo la vittoria contro il Milan, che gli consente di guadagnare il dodicesimo posto per menzioni da parte degli utenti (5.000). In difficoltà le squadre di Palladino e Runjaic che con meno quattro posizioni indietreggiano alla nona (8.300) e quattordicesima (3.900) posizione.

MediaScore 26 giornata – I temi di dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Le squadre italiane si arrendono ai playoff di Champions: fuori Juventus, Milan e Atalanta

Le eliminazioni delle squadre italiane fanno rumore sui social, con tifosi e utenti che sottolineano sconfitte meritate. Le squadre italiane hanno commesso diversi errori, tra cui la sottovalutazione degli avversari e la mancanza di identità di gioco. Il Milan è stato eliminato dal Feyenoord, con la rete di Carranza che ha segnato la fine dei rossoneri; l’Atalanta ha ceduto 1-3 al Gewiss Stadium contro il club belga; clamorosa anche la sconfitta della Juventus contro il PSV, decisa ai supplementari. L’unica squadra italiana ancora in corsa è l’Inter, che il 5 marzo affronterà il Feyenoord negli ottavi di finale.

Addio Gasperini

L’allenatore ha annunciato l’addio all’Atalanta dopo dieci anni segnati da importanti vittorie, come quella dell’Europa League dell’anno scorso. Il contratto del tecnico sarebbe in scadenza nel 2026 ma non c’è aria di rinnovo, anzi c’è chi parla di un allontanamento già a fine stagione. Sui social c’è anche chi si interroga sulle motivazioni di questa decisione: alcuni citano i dissapori con Lookman, alimentando polemiche e discussioni, ma Gasperini ha sottolineato che non c’è una certezza sul futuro. Intanto, tra gli utenti c’è chi ipotizza l’approdo alla Roma, dove potrebbe sostituire Claudio Ranieri, pronto a passare dalla panchina alla scrivania della dirigenza.

Infortunio Kean

Grande paura al Marcantonio durante Verona-Fiorentina, quando, dopo un colpo alla testa, l’attaccante viola ha accusato un malore e si è accasciato a terra in campo. I tifosi e i compagni, visibilmente preoccupati, hanno temuto il peggio, soprattutto dopo l’esperienza tragica del malore di Edoardo Bove dello scorso dicembre. Sui social i tifosi hanno espresso grande vicinanza al giocatore, condividendo la preoccupazione per la sua salute. Fortunatamente, gli esami medici hanno escluso gravi conseguenze, e Kean è tornato a Firenze dopo una notte in osservazione. Palladino e la squadra ora sperano di rivederlo in campo il prima possibile.

MediaScore 26 giornata – La classifica media

L’Inter al vertice della Serie A e sui Media. La squadra di Inzaghi difende la leadership della classifica media con 22.326 citazioni. La Juventus rimane al secondo posto, con 20.435 citazioni, mentre il Milan recupera una posizione sul Napoli e conquista il podio (17.418).

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 26esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Il Genoa segna ottime prestazioni anche sui media, con un più nove, guadagna la decima posizione in classifica (6.569). Bene anche Como (7.384) e Torino (4.794) che scalano la classifica di quattro posizioni fermandosi rispettivamente all’ottava e dodicesima posizione in classifica.