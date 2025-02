«Squadra B? Posso dire ufficialmente che stiamo allestendo il modello dell’Under 23 a cui daremo anche un naming preciso. Presenteremo la domanda federazione, credo che a riguardo non ci siano problemi. Dal 2025/26 avremo la seconda squadra».

Parole del presidente e amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto nella giornata odierna in conferenza stampa a seguito dell’assemblea dei soci che ha ufficializzato i nuovi ingressi nel CdA del club nerazzurro.

«In linea di massima giocheremo a Monza, la stiamo allestendo insieme e stiamo valutando tutto, dall’organico al modello fino alla conduzione tecnica. Oggi siamo in un momento di ipotesi, non siamo in grado di esprimere altre valutazioni», ha proseguito il presidente dell’Inter sul tema della seconda squadra.

Se il club nerazzurro dovesse effettivamente dare vita al progetto per la seconda squadra, l’Inter sarebbe il quarto club di Serie A impegnato anche nel campionato di Serie C. Dopo l’esordio della Juventus, è stata l’Atalanta a creare la sua Under 23, prima del Milan (che ha iniziato in questa stagione).