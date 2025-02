Roma, il sindaco Gualtieri: «Il nuovo stadio sarà pronto nel 2028»

In attesa che la Roma presenti un progetto definitivo per il suo nuovo stadio a Pietralata, dove nel frattempo stanno per ultimarsi i rilievi archeologici, torna a parlare delle tempistiche il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri.

Il primo cittadino di Roma è intervenuto quest’oggi alla trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 1 “Un giorno da pecora”: «Lo stadio si farà in tempi non biblici, ormai ci siamo. Nel secondo mandato assolutamente sì, penso di vedere da sindaco una partita della Roma nel nuovo stadio».

«In questo mandato non è umanamente possibile – ha ammesso Gualtieri –. Il 2027 non è possibile, stiamo lavorando sull’ipotesi del 2028. Inizio o fine anno? Sarà nel 2028, ovviamente tutto dipende dal progetto esecutivo che verrà presentato, quello definitivo».

Per l’impianto di Pietralata, secondo le ultime indiscrezioni, la famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, dovrà affrontare una spesa di circa un miliardo. Secondo le tempistiche, dalla posa della prima pietra saranno necessari 24 mesi di lavori con costi praticamente raddoppiati rispetto alle stime iniziali.