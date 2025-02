Tebas attacca Florentino Perez: «Vuole decidere tutto. Il Real è un club che piange sempre»

Il presidente della Liga, Javier Tebas, torna ad attaccare il Real Madrid dopo le grandi lamentele delle scorse settimane del club di Florentino Perez nei confronti della classe arbitrale spagnola.

«Il calcio portato avanti e voluto da Florentino Perez inganna la gente – ha dichiarato Tebas al sito spagnolo The Objective –. Rappresenta il calcio oligarchico, rappresenta solo il calcio per i ricchi. Lui vuole decidere tutto, il denaro che si distribuisce. Una parte del madridismo sta avendo l’errore di venerare tutto ciò che fa Florentino, di dire che tutto sta bene. Il madridismo dovrebbe avere opinione indipendente. Io mi rallegro quando il Madrid vince. Sono stato contento quando il Real ha vinto la Champions. Sono madridista, non florentinista».

Sul VAR: «Se ne fa un uso eccessivo. Parte tutto da quando Perez chiamò all’allora presidente della federcalcio, Rubiales, e da allora si usa in maniera eccessiva. Noi vogliamo cambiare il sistema arbitrale. Se fai un sondaggio ad altri club diranno che il Real e Barça sono i più favoriti, ma non hanno un canale tematico come il club di Florentino Perez per ribadirlo ogni volta con forza. Real Madrid TV è il unico mezzo che può fare questo tipo di racconto contro gli arbitri».

A proposito di Real Madrid TV, Tebas nelle scorse settimane aveva dichiarato al quotidiano As: «Abbiamo molte polemiche sulla classe arbitrale nelle ultime giornate di campionato. Ma non si cerca una soluzione congiunta, da Real Madrid TV, il club di Florentino Perez, accende la polemica e narra un racconto falso mettendo in dubbio tutto il calcio. Tutti i club si lamentano, ma dal Real possono creare un focus maggiore. È un racconto aggressivo e manipolato. Conosco molti tifosi del Real che non stanno d’accordo con il club, che si lamenta comunque sempre, sta tutto il giorno a piangere. Piangono per il fine settimana, piangeranno per il fine settimana seguente e, secondo loro, è tutta colpa di una cospirazione».

Tebas, nella sua intervista a The Objective, ha parlato anche di Superlega: «Non mi immagino una Liga senza il Real Madrid, è impossibile. Florentino è testardo e tenace. Mai perde. Se non esce la Superlega, dirà che quello che arriverà sarà merito suo. Io non lo so, ma mi dicono che Dani Olmo gioca nel Barça grazie al suo intervento».