Ufficiale, il Feyenoord cambia ancora allenatore: squadra affidata a Robin van Persie

Il Feyenoord cambia ancora allenatore e sceglie Robin van Persie per guidare la squadra in questa seconda parte di stagione.

Dopo l’incarico a interim affidato a Pascal Bosschaart, tecnico della Under 21 che ha risollevato in poche settimane le sorti della squadra olandese, ecco che l’ex attaccante proprio del Feyenoord, ma anche di Arsenal e della nazionale olandese, ha accettato l’incarico che lo porterà sulla panchina della formazione di Rotterdam, prossima avversaria dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League.

«Robin van Persie è il nuovo allenatore del Feyenoord – si legge nel comunicato apparso domenica mattina sul sito ufficiale della società olandese –. Il club ha raggiunto un accordo con l’Heerenveen, dove Van Persie era responsabile della prima squadra, per un trasferimento diretto, il che significa che il 41enne nativo di Rotterdam può iniziare al training complex 1908 da lunedì prossimo. Nello stesso giorno, Van Persie firma un contratto fino alla metà del 2027».

Insieme a van Persie, «il Feyenoord ha anche assunto René Hake come secondo allenatore. Hake ha maturato una vasta esperienza negli ultimi 20 anni come allenatore e allenatore assistente all’FC Emmen, al PEC Zwolle, all’FC Twente, allo SC Cambuur, all’FC Utrecht, al Go Ahead Eagles e al Manchester United. Hake firmerà anche con il Feyenoord fino alla metà del 2027».

«Siamo lieti di poter nominare una vera icona del club, Robin van Persie, come nuovo allenatore del Feyenoord – ha commentato il direttore generale del Feyenoord, Dennis te Kloese –. Robin conosce molto bene il club e sa esattamente cosa serve per ottenere risultati. Grazie alla sua enorme esperienza internazionale, Robin può naturalmente aiutare i giocatori a crescere ulteriormente qui. La sua visione del calcio si sposa perfettamente con ciò che abbiamo in mente al Feyenoord: un calcio offensivo e pulito, unito a coraggio, intensità e spirito combattivo».