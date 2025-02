Serie B, playoff a rischio? Cosa dice il regolamento

Quando ancora si deve concludere la 27esima giornata, in Serie B i club iniziano già a fare i conti. Se i primi due posti ormai sembrano nelle solide mani di Sassuolo e Pisa, la terza squadra che verrà promossa in Serie A dovrebbe essere decisa ai playoff. Il condizionale è d’obbligo, considerando il regolamento e l’attuale situazione in classifica.

La disputa dei playoff, infatti, è a rischio. Nella storia, i playoff di Serie B non si sono disputati solo una volta, nella stagione 2006/2007. Quella stagione si concluse con la promozione in Serie A di Juventus, Napoli e Genoa che dominarono la classifica, staccando nettamente le altre squadre in un torneo straordinario a 22 squadre. In quell’occasione, il Genoa, terzo in classifica, ottenne la promozione diretta in Serie A, avendo un distacco superiore ai nove punti dalla quarta.

Regolamento Playoff Serie B, la classifica

La classifica, dopo 27 giornate, è la seguente:

Sassuolo 62 punti Pisa 57 Spezia 50* Cremonese 41 Catanzaro 39* Juve Stabia 39 Bari 37 Cesena 37 Modena 34 Palermo 32* Carrarese 31 Reggiana 30 Cittadella 30 Brescia 29* Sampdoria 29 Mantova 29 Sudtirol 28* Salernitana 25* Frosinone 23* Cosenza 21*

* una partita in meno

Regolamento Playoff Serie B, quando non si giocano

Ma quando non si giocano i playoff? Il regolamento è chiaro. In particolare si legge

acquisiscono direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A le squadre classificate al 1° e 2° posto del Campionato Serie BKT.

La squadra classificata al 3° posto acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A se il distacco dalla squadra classificata al 4° posto supera i 14 punti .

. qualora il distacco in classifica non superi i 14 punti, la terza squadra che acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A è individuata con la disputa di playoff tra le squadre classificate dal 3° all’8° posto.

Al momento attuale, quindi, i playoff si disputerebbero, visto il divario di nove punti tra lo Spezia, terzo e con una partita in meno rispetto la Cremonese, quarta. Tuttavia, il divario tra la terza e la quarta in classifica andrà monitorato, perché per la seconda volta nella storia i playoff potrebbero non andare in scena.