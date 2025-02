«Non chiamateci più Tottenham»: la curiosa richiesta del club londinese ai broadcaster

Il Tottenham, vittorioso ieri in casa dell’Ipswich Town, ha spedito, lo scorso 10 febbraio, una comunicazione a tutti i broadcaster del Regno Unito che ha destato più di qualche perplessità fra gli addetti ai lavori e anche fra i tifosi della compagine di Londra.

Come riporta il quotidiano statunitense The Athletic, la società londinese ha invitato tutti i broadcaster a non chiamarla semplicemente Tottenham, ma di usare il nome completo Tottenham Hotspur o con il soprannome Spurs. Una novità che è già stata accolta dalle televisione come Sky Sports durante la sfida fra la squadra di Ange Postecoglou e il Manchester United di domenica scorsa. In quella occasione, proprio il tecnico degli Spurs, è stato presentato come «primo allenatore del Tottenham Hotspur».

Nella comunicazione spedita ai broadcaster gli Spurs hanno sottolineato come questa loro specificazione sul proprio nome non sia nulla di nuovo e che rispecchia la linea adottata dal club sin dal 2011. A sottolineare questo fatto, lo scorso novembre la società aveva pubblicato un suo libro dedicato alla storia del club dove si sottolineava: «In un mondo pieno di United, City e Rovers, c’è solo un Hotspur, il Tottenham Hotspur. Quando si fa riferimento alla squadra o al marchio, si prega di usare “Tottenham Hotspur”, “Tottenham Hotspur Football Club” o “THFC”. Non riferirsi mai al nostro Club come “Tottenham”, “Tottenham Hotspur FC” o “TH”».