Marotta: «Al lavoro con le altre leghe per chiudere il calciomercato entro Ferragosto»

Il prossimo calciomercato, quello atteso per la finestra estiva 2025, potrebbe essere più corto e finire prima dell’inizio del campionato. Almeno questa è l’intenzione di diverse leghe nazionali che sono al lavoro per trovare un accordo.

A confermare la strategia è il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport prima del fischio di inizio della sfida di San Siro contro il Genoa: «È nato un confronto tra le leghe per far finire il mercato entro Ferragosto. Alcune sono d’accordo, altre no. È una negoziazione, un confronto che entrerà nel vivo nei prossimi giorni, noi speriamo che il mercato finisca prima dell’inizio del prossimo campionato. La Liga si oppone? Sembrerebbe. Speriamo di uniformarci tutti».

I motivi dietro i dubbi della Liga, guidata da Javier Tebas, riguardano i tempi tecnici che la lega spagnola avrebbe per calcolare i limiti salariali per ogni singolo club, a cui si sommano quelli della serie cadetta, in virtù del regolamento interno in vigore nel calcio professionistico spagnolo.