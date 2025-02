Gasperini-Atalanta, è addio: Ranieri ci pensa per la nuova Roma

«Ogni percorso ha un inizio e una fine. Questo contratto non verrà rinnovato e bisognerà decidere se arrivare alla scadenza naturale nel 2026 o interrompere già a fine stagione». Con queste parole, Gian Piero Gasperini annuncia il suo addio a Bergamo e all’Atalanta dopo 10 anni straordinari, culminati con la vittoria dell’Europa League dello scorso anno.

In attesa di capire se questa o la prossima sia la sua ultima stagione sulla panchina bergamasca, Gasperini ha un accordo con la società fino al 2026, sono ripartite le indiscrezioni che riguardano il suo prossimo futuro con una meta che sta spiccando sulle altre. Infatti, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il nome del tecnico italiano è in cima alla lista della Roma e di quel Claudio Ranieri che nella prossima stagione passerà dalla panchina alla scrivania.

Da non escludere a priori un’esperienza all’estero o un suo approdo al Napoli, visto che anche Antonio Conte sta iniziando a esporre molti dubbi sulla sua permanenza nella società azzurra. Ecco proprio Conte potrebbe essere il piano B della Roma per un nuovo ciclo, anche se le questioni economiche, e soprattutto di restyling della rosa, potrebbe essere eccessive per una società che da anni non va in Champions e che ha comunque ancora dei paletti relativi al Fair Play Finanziario della UEFA. Ed ecco che la candidatura di Gasperini prende ancora più forza.

Infatti, il tecnico 67enne ha un profilo perfetto per il momento storico della Roma: ricostruire dalle basi con idee chiare e investimenti mirati, evitando spese eccessive. Un progetto a lungo termine, sulla scia di quello che ha reso l’Atalanta una presenza fissa in Champions League e capace di conquistare l’Europa League, un trofeo sfuggito proprio alla Roma nella stagione precedente.

Nelle intenzione di Ranieri c’è la volontà di lasciare la panchina a un allenatore già affermato e che possa reggere la pressione della piazza. In tutto questo va, ovviamente, considerata la volontà dello stesso Gasperini e la sua intenzione di mettersi di nuovo in gioco in una situazione ricca di incognite e con poche certezze, dove lui ne rappresenterebbe una di sicuro.

La prossima primavera in casa Roma sarà infuocata con le trattative per il nuovo allenatore che entreranno nel vivo. Detto di Gasperini e Conte, Ranieri non ha mai nascosto la sua stima per Massimiliano Allegri, fermo dal suo divorzio burrascoso con la Juventus, e per Carlo Ancelotti, che potrebbe terminare la sua carriera da allenatore di club proprio in quella società che lo ha portato alla ribalta da calciatore. Insomma, i nomi ci sono e sono di primissimo livello, ora si punta a terminare bene la stagione mentre i Friedkin, con l’aiuto dello stesso Ranieri, valuteranno la figura migliore da far sedere sulla panchina giallorossa dalla stagione 2025/26.