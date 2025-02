Serie A, anticipi e posticipi dal 27° al 29° turno: Napoli-Inter sabato alle 18

La Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi del campionato per le tre giornate di campionato che vanno dalla 27esima alla 29esima. La Lega ha definito tutti gli incontri che vanno dal 28 febbraio al 16 marzo, prima che il campionato poi si fermi per lasciare spazio all’ultima sosta di stagione dedicata alle Nazionali.

Tra le sfide più interessanti spicca il match Scudetto Napoli-Inter del prossimo 1° marzo, in calendario per le ore 18.00, ma anche Milan-Lazio dello stesso turno, domenica 2 marzo, sfida chiave per la corsa al quarto posto. Il 9 marzo c’è invece Juventus-Atalanta, mentre nel turno successivo i bergamaschi affronteranno l’Inter. I bianconeri saranno poi protagonisti di una gara molto importante contro la Fiorentina.