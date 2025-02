Stadio Milan, da San Donato assicurano: «L'iter per l'accordo di programma va avanti»

Mentre il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, continua a ribadire la necessità di avere al più presto da Inter e Milan il piano di fattibilità economico-finanziaria per il nuovo San Siro, a San Donato l’amministrazione comunale attende, a sua volta, che l’iter burocratico dell’accordo di programma venga concluso nei prossimi mesi.

Che il progetto San Donato per il Milan sia ancora in piedi, lo conferma l’assessore Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del Comune dell’hinterland milanese, Massimiliano Mistretta: «Come amministrazione comunale non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione di Regione Lombardia circa il fatto che il Milan debba interrompere l’iter dell’accordo di programma per lo stadio nell’area San Francesco: il percorso sta andando avanti come tabella di marcia e si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno, nonostante siamo consapevoli che il Milan stia concentrando l’attenzione su San Siro». Lo riporta Il Cittadino.

A dimostrazione delle parole di Mistretta c’è il fatto che la stessa Regione Lombardia sta partecipando all’accordo di programma come istituzione coinvolta nell’iter per la realizzazione dello stadio nell’area San Francesco, già di proprietà del Milan attraverso la controllata Sportlifecity.

D’altro canto, l’amministrazione di San Donato è consapevole, come tutti, che al momento la prima scelta del Milan, insieme all’Inter, sia quella di proseguire per un nuovo San Siro. Ma su quest’ultimo ci sono diverse perplessità, anche da parte dei club, sulle tempistiche, visto che a novembre scatterà il vincolo sul secondo anello. E proprio quello è il termine ultimo per procedere con la vendita da parte del Comune di Milano dell’attuale Meazza e delle aree limitrofe con un rogito che dovrebbe essere concluso entro la fine dell’estate 2025.