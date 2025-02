I playoff per la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League hanno definito le altre otto squadre che hanno raggiunto le prime classificate del girone negli ottavi di finale della competizione. Roma e Lazio hanno scoperto le rispettive avversarie del prossimo turno: scongiurato il derby della capitale, i giallorossi sfideranno l’Athletic Bilbao, mentre i biancocelesti giocheranno contro il Viktoria Plzen.

Il sorteggio si è tenuto nella giornata odierna a Nyon, in Svizzera, e ha definito il tabellone completo fino all’ultimo atto del torneo. Dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta in poi, infatti, la competizione segue un tabellone in cui le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale sono prestabilite in base al piazzamento finale nella fase campionato e a un piccolo sorteggio.

Calendario ottavi Europa League – Gli appuntamenti con le sfide di andata e ritorno

Gli ottavi di finale della UEFA Europa League si giocheranno nell’arco di due settimane:

Andata: 6 marzo 2025

6 marzo 2025 Ritorno: 13 marzo 2025

Negli ottavi di finale, così come in ogni turno della fase a eliminazione diretta, ogni club giocherà in linea di principio una volta alle 18.45 e una volta alle 21.00.

Calendario ottavi Europa League – Tutti gli incroci

Successivamente al sorteggio, la UEFA ha pubblicato anche date e orari ufficiali del prossimo turno della competizione:

ANDATA OTTAVI DI FINALE

6 marzo, ore 18.45 – AZ Alkmaar-Tottenham

6 marzo, ore 18.45 – FCSB-Lione

6 marzo, ore 18.45 – Fenerbahce-Rangers

6 marzo, ore 18.45 – Real Sociedad-Manchester United

6 marzo, ore 21.00 – Ajax-Eintracht Francoforte

6 marzo, ore 21.00 – Bodo Glimt-Olympiacos

6 marzo, ore 21.00 – Roma-Athletic Club

6 marzo, ore 21.00 – Viktoria Plzen-Lazio

RITORNO OTTAVI DI FINALE