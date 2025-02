Nuovo San Siro, Sala: «Mi aspetto da Inter e Milan il piano economico entro 20 giorni»

Inter e Milan dovranno presentare il documento relativo al piano economico-finanziario per il nuovo stadio a San Siro entro 20 giorni, o almeno è quello che si aspetta il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala.

Inoltre, il primo cittadino di Milano ha rivelato: «Nella giornata di giovedì si è svolto in Comune un nuovo incontro tecnico. Io non vi ho partecipato, ma le tempistiche che mi auguro sono queste». Ora la palla passa ai club, anche se come riferito da Sala stesso non si tratta di un ultimatum.

Queste tempistiche, infine, sono dettate dal fatto che il Comune si attende una proposta ufficiale di acquisto dell’attuale impianto Meazza e delle aree limitrofe a primavera, così da concludere l’iter di vendita a favore di Inter e Milan prima dell’estate. Condizione necessaria che il vincolo architettonico sul secondo anello scatti in maniera definitiva in autunno.