A Nyon è il giorno del sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Conference League. I sedici club che si sono qualificati a questo turno della manifestazione (otto dal girone e otto tramite i playoff) hanno infatti scoperto quali saranno le loro avversarie negli ottavi, turno che si disputerà nelle gare d’andata il 6 marzo, mentre le gare di ritorno sono in programma il 13 marzo.

In campo ci sarà anche una protagonista italiana, ovverosia la Fiorentina che ha chiuso al terzo posto nella classifica unica della prima fase. I viola vanno a caccia di un primo storico successo in Conference League, dopo essere usciti sconfitti in finale nelle ultime due edizioni: nel 2022/23 per mano del West Ham e nella passata stagione nell’ultimo atto contro l’Olympiacos.

Sorteggio Conference League, il quadro degli ottavi

Ecco il quadro completo (la seconda gioca il ritorno in casa):

Real Betis vs Vitoria Guimaraes (A)

(A) Jagiellonia vs Cercle Bugge (B)

Celje vs Lugano (C)

Panathinaikos vs Fiorentina (D)

(D) Molde vs Legia Warszawa (E)

Copenhagen vs Chelsea (F)

Pafos vs Djurgarden (G)

Djurgarden (G) Borac Banja Luka vs Rapid Vienna (H)

Quarti di finale

Ecco il quadro completo dei quarti (la seconda gioca il ritorno in casa):

Real Betis/ Vitoria Guimaraes vs Jagiellonia/Cercle Bugge (1)

Jagiellonia/Cercle Bugge (1) Celje/Lugano vs Panathinaikos/ Fiorentina (2)

(2) Copenhagen/Chelsea vs Molde/Legia Warszawa (3)

Pafos/ Djurgarden vs Borac Banja Luka/Rapid Vienna (4)

Semifinali

Ecco il quadro completo delle semifinali (la seconda gioca il ritorno in casa):