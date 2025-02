Pirateria, De Siervo: «Dobbiamo iniziare a multare le migliaia di clienti illegali»

«Vale la pena ricordare ancora una volta che ogni anno la Lega Serie A subisce un danno di oltre 300 milioni di euro a causa della visione pirata delle proprie partite». Parole dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, a margine di un incontro tra i neopresidenti della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e di Serie B, Paolo Bedin, insieme al Presidente della Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, Federico Bagnoli Rossi.

«Proprio per difendere il valore delle nostre competizioni siamo stati i primi a mettere in campo azioni concrete e decisive contro il fenomeno della pirateria audiovisiva, come la realizzazione della piattaforma Piracy Shield che consente il blocco in pochi minuti dei siti pirati», ha aggiunto ancora l’amministratore delegato del massimo campionato italiano di calcio.

«Dobbiamo perseguire chiunque sfrutti il prodotto calcio per trarne profitti illegali, danneggiando i Club, i tifosi e gli addetti ai lavori, ma anche pretendere che le autorità preposte inizino a multare le migliaia di privati cittadini colpevoli di utilizzare i servizi di streaming illegale. Solo così potremmo sconfiggere la cultura della illegalità che ancora impera nel nostro Paese», ha concluso De Siervo.