Non solo Juve: anche l’Inter parteciperà all’Infinity League, torneo di DAZN

L’Infinity League, l’evento calcistico di nuova generazione che mixa spettacolo calcistico e innovazione firmato DAZN, ha accolto un altro prestigioso club di calcio italiano: l’Inter. Il club nerazzurro completa così “l’intesa italo-tedesca” dell’Infinity League e scende in campo il prossimo 22 marzo al BMW Park di Monaco con una formazione “speciale” insieme alla Juventus, l’FC Bayern Monaco e il Borussia Dortmund.

Dalle straordinarie notti di Champions League, ai trionfi storici in campionato, l’Inter è sinonimo di classe e tradizione nel calcio italiano. Tanti sono stati, inoltre, i campioni tedeschi degli anni ’80 e ’90 che hanno indossato la maglia nerazzurra: da Karl-Heinz Rummenigge e Hansi Müller, fino a Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann e Andreas Brehme. Oggi, l’Inter porta il suo inconfondibile DNA in un torneo indoor di nuova generazione che unisce sport, tecnologia e intrattenimento, scendendo in campo con una “squadra speciale” composta da grandi legend e talenti emergenti, maschili e femminili.

Inter Infinity League – Come funziona il torneo

Ogni club iscriverà una squadra composta da giocatori e giocatrici in un mix di Legend, campioni emergenti e creator digitali semi-professionisti che si sfideranno in campo. Le partite dureranno 20 minuti (2 tempi da 10 minuti ciascuno) e ci sarà una fase a gironi, seguita successivamente da partite di spareggio. In ogni partita, le squadre maschili e femminili di ogni club giocheranno un tempo ciascuno. L’attenzione sarà rivolta alla qualità sportiva e all’intrattenimento, con elementi di gamification per rendere il torneo indoor davvero coinvolgente.

L’Infinity League, infatti, non è solo un torneo ma uno spettacolo sportivo futuristico, che celebra l’eccellenza calcistica, la tecnologia e l’intrattenimento. Grazie alle tecnologie all’avanguardia come l’ASB GlassFloor – il pavimento sportivo in vetro con tecnologia LED più moderno al mondo che integra una tecnologia video grafica avanzata, analisi cinetica innovativa per tracciare ogni movimento dei giocatori ed elementi di gamification – i fan godranno di un’esperienza immersiva senza precedenti e con l’utilizzo della tecnologia 5G, bodycam e microfoni indossati dai calciatori potranno superare i confini fisici e vivere l’azione da una prospettiva inedita, ancora di più al centro dell’azione.

Anche per quest’anno sarà attiva la funzionalità Fan Zone di DAZN che consentirà agli spettatori da casa di partecipare attivamente all’evento commentando in diretta; inoltre, le performance musicali dal vivo renderanno l’Infinity League un evento imperdibile e di grande intrattenimento per ogni appassionato di calcio.

Inter Infinity League – Le stelle protagoniste del torneo

Nelle prossime settimane, DAZN svelerà le prime stelle che giocheranno per le speciali squadre che debutteranno sul campo futuristico dell’Infinity League. Tra loro ci saranno grandi campioni del calcio, tra cui alcune ex star mondiali. Ma non solo: presto saranno annunciate anche le performance musicali dal vivo che renderanno l’evento un’esperienza di intrattenimento senza pari.

L’Infinity League sarà trasmessa in diretta su DAZN in tutto il mondo in modalità gratuita con commento in italiano, tedesco e inglese. Per chi invece desidera vivere l’esperienza dal vivo, sarà possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale del torneo.