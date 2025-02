Exor incasserà oltre 130 milioni di dividendi da Ferrari

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che è azionista di maggioranza di Stellantis e che controlla tra le altre anche la Juventus, incasserà oltre 130 milioni di dividendi dalla sua partecipazione in Ferrari.

La società di Maranello ha comunicato che «il proprio Consiglio di Amministrazione intende proporre agli Azionisti della Società una distribuzione di dividendo a favore dei possessori di azioni ordinarie pari a 2,986 Euro per azione ordinaria, in aumento del 22% circa rispetto all’anno precedente, per una distribuzione complessiva di circa 534 milioni di Euro”. Nel dettaglio, Exor possiede il 24,65% di Ferrari, pari a 44.435.280 azioni

In particolare, così, Exor dovrebbe incassare circa 132,7 milioni come dividendo legato a Ferrari per il 2024, rispetto ai 108,5 milioni circa del 2023 e ai 80,4 milioni del 2022. In teoria, quindi, considerando che la cassaforte di famiglia Giovanni Agnelli BV possiede il 52,99% di Exor, gli Agnelli potrebbero intascare circa 70 milioni da Ferrari quest’anno, ma bisognerà valutare in seguito se e quanto di questo dividendo dal gruppo automobilistico sarà poi distribuito da Exor.

Ferrari ha chiuso il 2024 con un utile netto di 1,526 miliardi di euro, in aumento del 21% rispetto al 2023. I ricavi per la società di cui John Elkann è president sono stati pari a 6,677 miliardi di euro, in crescita del 12%. Le consegne di auto sono aumentate dell’1%, arrivando a 13.752 unit, con una crescita in tutte le aree geografiche, ad accezione della Cina (+Hong Kong e Taiwan), dove si è registrato un calo delle consegne del 22%. L’Ebit del 2024 è di 1,888 miliardi di euro (+17%), con margine al 28,3% (dal 27,1%).