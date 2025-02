La zona Champions e Tether spingono la Juve in Borsa: titolo a +9,5%

Prosegue il rialzo del titolo della Juventus in Borsa, sulla scorta dell’ingresso di Tether – società attiva nel mondo delle criptovalute e il cui CEO è il miliardario Paolo Ardoino – nel capitale del club bianconero. Una partecipazione che si aggira intorno al 5% dei diritti di voto e la cui reale entità sarà svelata solamente tramite comunicazione della Consob.

La società, che si definisce come una piattaforma abilitata alla blockchain progettata per facilitare l’uso delle valute digitali, ha spiegato che, con l’investimento nella società bianconera, punta a diventare un «pioniere nella fusione di nuove tecnologie, come gli asset digitali, l’AI e le biotecnologie, con la consolidata industria dello sport per guidare il cambiamento a livello globale», esplorando «le possibilità di collaborazioni innovative e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo globale», secondo quanto dichiarato dall’AD Ardoino.

L’acquisto di questa quota da parte di Tether, unito al successo sull’Inter della serata di ieri che ha spinto i bianconeri nella corsa al quarto posto (valido per la qualificazione alla prossima Champions), hanno rappresentato un vero e proprio boost per il titolo della Juventus in Borsa, che ha chiuso la seduta odierna a +9,52%, a quota 2,7720 euro per azione. La capitalizzazione di mercato è pari invece a 1,05 miliardi di euro.

Va ricordato che la partecipazione di Tether non è avvenuta acquisendo quote da Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il club bianconero), ma tramite movimenti del mercato. Ardoino, da parte sua, non ha escluso la possibilità di rilevare una quota maggiore della società o di arrivare a una partnership che porti Tether a diventare sponsor di maglia della Juventus.