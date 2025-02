MediaScore 25 giornata – Come cambia la classifica social

Osservando la classifica social non mancano le variazioni di posizioni. I risultati più importanti sono i balzi in avanti di Parma, più cinque posizioni e 2.700 menzioni, nonostante la sconfitta in casa con la Roma; del Verona, che ha affrontato a testa alta il Milan e ha ottenuto 3.300 menzioni, guadagnando più quattro posizioni; e infine del Cagliari (più quattro posizioni), che dopo il pareggio con la Dea ha ottenuto 4.500 menzioni sui social.

MediaScore 25 giornata – I temi del dibattito social

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Kolo Muani, Conceicao e Motta: il derby d’Italia fa impazzire i social

La Juventus vince il Derby d’Italia battendo l’Inter 1-0 allo Stadium, grazie alla rete di Conceicao, che ha trasformato in gol un assist di Kolo Muani a circa un quarto d’ora dalla fine del match. La vittoria bianconera ha sprigionato l’entusiasmo dei tifosi, che sui social hanno esaltato l’azione che ha portato al gol del portoghese. Dopo la partita, in un video condiviso su instagram l’ex Porto ha sottolineato il suo entusiasmo per aver portato la squadra alla vittoria, focalizzandosi poi sul prossimo obiettivo: il ritorno dei play-off di Champions contro il PSV Eindhoven, in programma mercoledì. A diventare virale sui social è anche il video dell’esultanza di Motta, visibilmente emozionato e soddisfatto per la vittoria, che ha segnato un grande traguardo per l’allenatore. I tifosi interisti, invece, hanno espresso delusione per la prestazione e per l’atteggiamento di alcuni big: nel mirino delle critiche soprattutto Inzaghi e Lautaro. La vittoria bianconera ha spinto anche ad altri festeggiamenti in ottica Scudetto: il Napoli, infatti, si è trovato a guadagnare un punto di vantaggio sull’Inter nonostante la battuta d’arresto dell’Olimpico.

Settimana di fuoco: Champions e Europa League, sui social si discutono le qualificazioni

Sarà una settimana cruciale per le coppe europee, con i playoff che decideranno le squadre qualificate agli ottavi di Champions League e Europa League e il sorteggio di venerdì a Nyon che porterà alla definizione del tabellone fino alle fasi finali. In Champions, la Juventus, il Milan e l’Atalanta sono ancora in corsa, con l’Inter già sicura della qualificazione. Nel dibattito social, i tifosi si stanno già preparando per possibili scontri interni nelle fasi successive. L’ipotesi di un incrocio tra Juventus, Milan e Inter, con potenziali sfide tutte italiane agli ottavi di Champions, scatena opinioni contrastanti: c’è chi si entusiasma all’idea di un “derby d’Italia” in Europa, e chi invece teme che i confronti interni possano ridurre le chance di successo per le squadre della Serie A. La sfida contro il Feyenoord rappresenta per il Milan un crocevia della stagione, non solo per il prestigio della gara, ma anche per il bilancio, con il club rossonero che spera di superare i playoff e incassare circa undici milioni di euro. Per quanto riguarda l’Europa League, il match d’andata tra Roma e Porto è finito in pareggio, ma la partita è stata macchiata dalle polemiche per l’arbitraggio del tedesco Stieler. Il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, ha fortemente criticato la direzione del match, incontrando il sostegno dei Friedkin che hanno annunciato l’invio di una lettera ufficiale alla UEFA.

Il calcio in scena a Sanremo

Anche a Sanremo il calcio ha avuto un ruolo da protagonista, grazie alla partecipazione di Edoardo Bove ma anche alla passione di alcuni cantanti in gara per le squadre di Serie A. Il giocatore della Fiorentina, ospite della serata finale, ha commosso l’Ariston con un toccante racconto della sua esperienza dopo il malore dello scorso dicembre. Le sue parole di gratitudine, condivise ampiamente sui social, hanno suscitato una grande emozione. Dall’altra parte, alcuni protagonisti del Festival non hanno nascosto il proprio legame con la squadra del cuore. Noemi, ad esempio, ha raccontato il suo legame indissolubile con la Roma, postando una story sul suo profilo Instagram della maglia giallorossa, ricevuta in regalo dal club, e accompagnata da un messaggio speciale: “Cara Veronica, In bocca al lupo”. Durante la terza serata del festival, giovedì, mentre la Roma affrontava il Porto in Europa League, la cantante è stata informata del gol di Çelik da un tifoso in platea, suscitando l’ilarità degli spettatori e degli utenti sui social, dove l’episodio è rapidamente diventato virale.

MediaScore 25 giornata – La classifica media

Anche nella classifica dei media tradizionali e online, si conferma la leadership di Inter e Juventus, rispettivamente con 19.984 e 18.346 menzioni, seguite dal Napoli (16.394). Parma e Cagliari ottengono ottimi risultati anche nel dibattito sui media: i parmensi si classificano undicesimi grazie a 4.017 menzioni, salendo di otto posizioni in classifica, mentre i sardi, con 3.769 menzioni e più due posizioni, guadagnano il tredicesimo posto.

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, durante lo svolgimento della 25esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.