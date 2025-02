DAZN, al via le sublicenze per i diritti del Mondiale per Club: occhi anche sull’Italia

La piattaforma di sport in streaming DAZN ha annunciato in questi giorni di aver avviato un’ampia partnership con TelevisaUnivision, la principale compagnia media in lingua spagnola, focalizzata sul Mondiale per Club 2025, il torneo a 32 squadre voluto fortemente dalla FIFA che si disputerà la prossima estate negli Stati Uniti d’America.

Secondo i termini di questa partnership, 18 partite della competizione saranno disponibili per i fan da guardare in spagnolo sui principali canali statunitensi di TelevisaUnivision, Univision, UníMas e TUDN, mentre tutte le 63 partite rimarranno disponibili gratuitamente su DAZN in lingua inglese e spagnola.

L’OTT ha annunciato a dicembre di avere rilevato i diritti di trasmissione della prima edizione del nuovo Mondiale per Club. DAZN – che ha portato a termine un investimento da circa 1 miliardo di dollari per la competizione – ha deciso di trasmettere la manifestazione gratuitamente per tutti gli appassionati, riservandosi però anche la possibilità di «sublicenziare nei vari mercati la trasmissione in chiaro ad altre TV lineari».

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la possibilità di sublicenziare i diritti tv del nuovo Mondiale per Club fa parte di una strategia più ampia che riguarda anche l’Italia. Dal momento in cui DAZN ha deciso di trasmettere la competizione gratuitamente, un aspetto importante per rientrare (in parte) dell’investimento è fare leva sulle sublicenze, come annunciato appunto in fase di annuncio della partnership con la FIFA.

Questo significa che DAZN ascolterà proposte per la trasmissione nel torneo, anche se eventuali accordi con altri broadcaster per la trasmissione delle partite in chiaro dipenderanno dalle offerte sul tavolo. Quel che è certo è che il torneo ha grande appeal in Italia, dal momento in cui copre due delle tifoserie più numerose del Paese: quelle di Inter e Juventus.

Ricordiamo che il Mondiale per Club 2025 avrà inizio sabato 14 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami e riunirà 32 dei principali club di calcio provenienti da 20 Paesi diversi in tutto il mondo. Le sfide si giocheranno in dodici impianti degli Stati Uniti, culminando con la finalissima al MetLife Stadium di East Rutherford, domenica 13 luglio.