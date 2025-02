EURO 2025, Adidas punta sul verde per la maglia away della Nazionale femminile

Adidas ha presentato oggi i nuovi kit away creati in esclusiva per le Nazionali femminili di Italia, Belgio, Germania, Spagna, Svezia e Galles, pronte a competere sul palcoscenico del calcio europeo UEFA Women’s EURO 2025.

Ideate per atlete e tifosi, le nuove divise adidas fondono passato e presente, traendo ispirazione dai movimenti artistici che definiscono l’identità culturale di ciascuna nazione, dal realismo e l’espressionismo del Rinascimento italiano alla street art e ai graffiti delle moderne città tedesche.

Nel dettaglio, la maglia dell’Italia si ispira ai movimenti del Realismo e del Naturalismo rinascimentali, periodo in cui gli artisti si dedicarono alla rappresentazione realistica del mondo naturale. Diverse tonalità di verde menta creano l’effetto di rami di vite che si intrecciano sul fronte e sul retro della maglia, completata dalla scritta “Italia” sul collo.

Sam Handy, GM of Football di adidas ha commentato: «L’importanza della maglia è indiscutibile, sia nel calcio che nella cultura: rappresenta la speranza, la passione e uno spirito di squadra che unisce una nazione in vista di un grande torneo. Per UEFA Women’s EURO 2025, ci siamo quindi concentrati sulla creazione di divise performanti, con design contemporanei che legano giocatrici e tifosi all’identità visiva di ogni nazione. Siamo entusiasti di vedere queste divise in campo e sugli spalti in Svizzera, quest’estate». Ogni competizione richiede il massimo della performance. Per questo, le nuove divise sono state progettate puntando sulle prestazioni, integrando la tecnologia HEAT.RDY per una traspirabilità e un comfort ottimali, oppure la tecnologia AEROREADY, che, grazie all’utilizzo di materiali traspiranti, mantiene la pelle asciutta. Stemmi più leggeri e inserti in mesh migliorano ulteriormente la ventilazione, consentendo alle atlete di concentrarsi esclusivamente sul gioco.