Chi è Juan Sartori, l’uomo di Tether per la Juventus

C’è anche un dirigente calcistico italo-uruguaiano al centro dell’operazione che ha portato Tether ad acquistare una quota di minoranza della Juventus pari al 5%. Il principale consulente dell’azienda di criptovalute è infatti Juan Sartori, come riportato dal sito di Milano Finanza in un articolo a firma di Marcello Bussi, giornalista esperto di criptovalute.

Nato il 6 febbraio 1981 a Montevideo, di origini italiane da parte paterna (piemontesi in particolare) e spagnole da parte materna, a dodici anni si è trasferito in Europa, studiando in Svizzera dove si è laureato all’Università di Losanna. Proprio in svizzera nel 2003 ha fondato la Union Capital Group, una società di gestione patrimoniale che è cresciuta fino a gestire miliardi di dollari in asset, espandendosi nel settore del private equity fondanto in Uruguay la Union Group. Non solo, perché Sartori è anche un politico uruguaiano di spicco, noto nel suo Paese per essere senatore e per aver partecipato alle primarie del Partito Nazionale nel 2018, dove fu sconfitto dall’attuale presidente dell’Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou.

Chi è Juan Sartori, i ruoli nel calcio

Appassionato di calcio, nel 2018 Sartori è diventato co-proprietario del Sunderland. Non si tratta tuttavia dell’unico ruolo nel mondo calcistico: il manager è infatti vicepresidente del Monaco, dopo aver sposato Ekaterina Rybolovleva, figlia dell’oligarca russo Dmitry Rybolovlev che è appunto il proprietario del club monegasco. Nel 2023, inoltre, è stato eletto nel board dell’ECA (l’associazione delle leghe europee) come rappresentante della Subdivision 1, che riunisce i membri ordinari e associati delle prime sei federazioni nazionali nel ranking UEFA (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania, Paesi Bassi e Francia), ha eletto Juan Sartori, vicepresidente dell’AS Monaco, come rappresentante della suddivisione. Nel board dell’ECA, tra gli altri, è presente anche il patron della Roma Dan Friedkin.