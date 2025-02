Quando escono i punti del Fantasanremo? Data e orario della classifica finale

Quando escono i punti del Fantasanremo? Il FantaSanremo è il gioco perfetto per gli appassionati del Festival di Sanremo, un evento che ogni anno coinvolge milioni di spettatori in TV e sui social. Non serve essere esperti di Fantacalcio per partecipare: basta una buona dose di entusiasmo e voglia di divertirsi con amici e colleghi.

L’edizione 2025 del Festival si è svolta dall’11 al 15 febbraio – con la conduzione di Carlo Conti -, e con essa è tornato anche il FantaSanremo, arricchito da alcune novità interessanti.

Quando escono i punti del Fantasanremo? Com’è nato il gioco

Il FantaSanremo nasce nel 2020 in un bar chiamato “Papalina” a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, da un gruppo di amici appassionati di musica e del Festival. In pochi anni è diventato un fenomeno nazionale, tanto da essere citato direttamente sul palco dell’Ariston. Il format si è poi espanso anche con il FantaEurovision, dedicato al celebre contest europeo.

Partecipare è semplice: basta collegarsi al sito del FantaSanremo o scaricare l’app ufficiale. Ogni giocatore deve creare la propria squadra selezionando sette artisti con un budget massimo di 100 “Baudi”, la valuta ufficiale del gioco dedicata a Pippo Baudo.

Una volta scelti gli artisti, bisogna nominare un capitano: questa scelta è strategica, poiché i punti bonus per il piazzamento in top five delle prime quattro serate e quelli della classifica finale verranno raddoppiati per il capitano. Le squadre potevano essere iscritte fino alle 23:59 del 10 febbraio 2025. Da lì in avanti è scattata la competizione, che ha portato fino all’incoronazione di Olly come vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Quando escono i punti del Fantasanremo? L’ultimo aggiornamento

Gli artisti in gara si sono quindi sfidati a colpi di bonus e malus fino all’ultimo momento. Ma quando saranno comunicati i punteggi definitivi, successivi all’ultima serata del Festival? Sul sito ufficiale del Fantasanremo si legge che «durante la mattinata successiva alla puntata. Nel pomeriggio verranno corretti gli episodi che richiedono gli interventi del VAR».

In realtà, per la classifica finale bisognerà attendere le ore 21.00 di domenica 16 febbraio. I risultsti definitivi saranno annunciati in un’apposita diretta Instagram sul canale di Fantasanremo, che si concluderà verso le 21.30.

Quando escono i punti del Fantasanremo? La classifica aggiornata

Di seguito, la classifica del Fantasanremo aggiornata alla quarta serata del Festival di Sanremo, in attesa di scoprire la graduatoria definitiva:

Sarah Toscano 300 punti Olly 270 punti Marcella Bella 255 punti Coma_cose 240 punti Lucio Corsi 235 punti Brunori Sas 230 punti Willie Peyote 200 punti Serena Brancale 200 punti Giorgia 195 punti The Kolors 195 punti Achille Lauro 190 punti Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento 190 punti Gaia 180 punti Noemi 175 punti Tony Effe 170 punti Modà 170 punti Francesco Gabbani 165 punti Rocco Hunt 160 punti Clara 155 punti Bresh 125 punti Simone Cristicchi 125 punti Joan Thiele 125 punti Elodie 120 punti Rose Villain 115 punti Irama 110 punti Rkomi 110 punti Fedez 105 punti Francesca Michielin 100 punti Massimo Ranieri 75 punti

