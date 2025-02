Youth League, le avversarie di Atalanta e Inter agli ottavi: il tabellone del torneo

È iniziata la fase a eliminazione diretta ddella Youth League 2024/25. Delle sei italiane qualificate alla prima fase (Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan per il percorso principale e Sassuolo per quello dedicato ai campioni nazionali) ne sono rimaste la metà: Atalanta, Inter e Juve.

Queste tre si sono classificate nelle prime 22 della competizione UEFA riservata alle formazioni Under 19, con menzione particolare per l’Inter che è arrivata prima grazie a sei vittorie su sei, unica formazione a riuscirci. Ma ora inizia la strada a eliminazione diretta, dove a queste 22 squadre saranno aggiunte le 10 che sono riuscite a superare il percorso campioni con incroci fra andata e ritorno. Ma come è stato composto il tabellone della Youth League 2024/25?

Tabellone Youth League – Sistema e restrizioni sorteggio

Gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale sono stati determinati da un sorteggio che ha seguito i seguenti principi:

Le squadre che terminano la fase campionato del percorso UEFA Champions League nelle posizioni da 1 a 6 sono teste di serie e sono state sorteggiate contro le squadre che terminano la fase campionato del percorso UEFA Champions League nelle posizioni da 17 a 22 .

. Le vincitrici del terzo turno del percorso campioni nazionali sono teste di serie e sono state sorteggiate contro i club che hanno terminato la fase campionato del percorso UEFA Champions League nelle posizioni da 7 a 16 .

. In linea di principio, i club della stessa federazione non possono essere sorteggiati l’uno contro l’altro.

In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite dei sedicesimi di finale in casa.

Tabellone Youth League – La procedura sorteggio

Le squadre che hanno terminato la fase campionato del percorso Champions League dal 1° al 6° posto sono designate automaticamente come squadre di casa nei sei accoppiamenti dei sedicesimi che li riguardano (queste squadre non saranno sorteggiate, sono teste di serie nel sorteggio e giocano la sfida in casa). Quindi la prima in classifica viene designata come squadra di casa dell’accoppiamento 1, la squadra che si è classificata seconda viene designata come squadra di casa dell’accoppiamento 2 e così via.

Le squadre che hanno concluso la fase campionato del percorso Champions League dal 7° al 16° posto sono designate automaticamente come squadre in trasferta nei dieci rimanenti accoppiamenti dei sedicesimi che li riguardano (queste squadre non saranno sorteggiate, sono non teste di serie nel sorteggio e giocano la sfida fuori casa). Quindi la 7ª classificata viene designata come squadra fuori casa dell’accoppiamento 7, la squadra che si è classificata 8ª viene designata come squadra fuori casa dell’accoppiamento 8 e così via.

Per il sorteggio sono state preparate due urne, ciascuna con le palline contenenti i nomi dei seguenti gruppi di squadre:

Urna 1: le squadre classificate dal 17° al 22° posto nella fase campionato del percorso Champions League.

Urna 2: le 10 squadre qualificate dal percorso campioni nazionali

Tabellone Youth League – Le date delle sfide a eliminazione diretta

Come previsto dal regolamento ufficiale: «Per la seconda fase della competizione, a meno che i club e la UEFA non concordino diversamente, le partite dei sedicesimi di finale si giocano nelle settimane di gara indicate nell’allegato C, ovvero il mercoledì. Le date delle partite dei sedicesimi di finale devono essere annunciate agli avversari e all’amministrazione UEFA entro il termine comunicato a tempo debito dall’amministrazione UEFA. Su richiesta motivata, possono essere apportate modifiche dopo tali scadenze se entrambe le società interessate e l’amministrazione UEFA sono d’accordo. Se entrambe le società e l’amministrazione UEFA sono d’accordo, i sedicesimi di finale possono essere disputati anche in altre date, purché siano completati prima delle seguenti date:

13 febbraio 2025.

Gli orari d’inizio delle partite devono essere annunciati tramite l’apposito strumento online entro la scadenza fissata dall’amministrazione UEFA. Il club di casa decide l’orario di inizio delle partite non trasmesse in TV, in consultazione con il club ospite. La UEFA si riserva il diritto di decidere gli orari di inizio delle partite trasmesse in televisione dopo aver consultato entrambe le squadre coinvolte».

Tabellone Youth League – Tutti gli incroci

Di seguito, tutti gli incroci dei sedicesimi di finale:

Inter -Lille 3-1

-Lille 3-1 Sporting Lisbona -Monaco 4-0

-Monaco 4-0 Salisburgo -Celtic 1-1 (4-2 d.c.r.)

-Celtic 1-1 (4-2 d.c.r.) Barcellona -Dinamo Zagabria 2-2 (5-3 d.c.r.)

-Dinamo Zagabria 2-2 (5-3 d.c.r.) Stoccarda -Liverpool 2-2 (5-3 d.c.r.)

-Liverpool 2-2 (5-3 d.c.r.) Real Madrid -Borussia Dortmund 2-0

-Borussia Dortmund 2-0 Dynamo Kiev- Atalanta 3-3 (6-7 d.c.r.)

3-3 (6-7 d.c.r.) SK Rapid- Atletico Madrid 1-2

1-2 AZ Alkmaar -Benfica 2-2 (4-3 d.c.r.)

-Benfica 2-2 (4-3 d.c.r.) Trabzonspor -Juventus 1-0

-Juventus 1-0 Midtjylland- Manchester City 2-2 (4-5 d.c.r.)

2-2 (4-5 d.c.r.) Olympiacos -Girona 1-0

-Girona 1-0 Real Betis- Bayern Monaco 0-1

0-1 Hoffenheim -Shaktar Donetsk 5-1

-Shaktar Donetsk 5-1 Puskas Akademia- Aston Villa 1-2

1-2 Lokomotiva Zagreb-Sturm Graz 1-1 (4-5 d.c.r.)

OTTAVI DI FINALE

Salisburgo-Atletico Madrid

Sturm Graz-Olympiacos

Trabzonspor-Atalanta

Bayern Monaco-Inter

Real Madrid-AZ Alkmaar

Hoffenheim-Manchester City

Sporting Lisbona-Stoccarda

Aston Villa-Barcellona

QUARTI DI FINALE