San Siro, Marotta: «Ci siamo quasi per una proposta di acquisto. Meritiamo uno stadio all'avanguardia»

Inter e Milan sono al lavoro per la presentazione di una proposta ufficiale per l’acquisto di San Siro e delle sue aree limitrofe. Una mossa chiave nel percorso verso la realizzazione di un nuovo stadio condiviso e che dovrebbe essere ufficializzata nel giro di poco tempo, come confidato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Una conferma è arrivata oggi dal presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, che ai microfoni di Sky Sport prima del fischio di inizio della sfida contro il Feyenoord ha così commentato la questione San Siro: «A brevissimo le due società presenteranno una proposta per l’acquisto dello stadio, abbiamo diritto ad avere uno stadio all’avanguardia. Abbiamo un grosso gap con le big europee, i nostri azionisti sono stati subito molto lungimiranti, hanno posto focus sullo stadio, possono fare grandissimi investimenti, la proposta di Inter e Milan arriverà a giorni».

Sulla proprietà Oaktree: «È molto silenziosa ma la presenza è molto continua. Abbiamo raggiunto obiettivi molto meritati, chiaramente non abbiamo vinto ancora nulla ma siamo messi bene. Siamo una squadra forte, possiamo essere protagonisti ovunque, questo insegna la storia dell’Inter».

Il numero uno nerazzurro ha poi ribadito ad Amazon Prime Video: «La città di Milano e due club come Inter e Milan hanno bisogno di uno stadio all’avanguardia e moderno. Siamo quasi pronti a presentare una proposta di acquisizione al Comune per San Siro e le sue aree limitrofe. Mancano solo dei dettagli e auspico che nel giro di poco tempo le due società riescano a elaborare questo documento. Oaktree ha messo come obiettivo prioritario quello di risolvere il problema stadio e di costruire un impianto moderno».