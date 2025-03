La FIFA distribuirà premi per 1 miliardo di dollari al Mondiale per Club

La FIFA distribuirà premi per un totale di 1 miliardo di dollari alle società che prenderanno parte al primo Mondiale per Club a 32 squadre, in programma nell’estate di quest’anno, tra il 13 giugno e il 14 luglio. Un Consiglio FIFA si sta tenendo in queste ora e un annuncio ufficiale da parte dell’organo di governo del calcio mondiale è atteso entro sera.

Bisognerà probabilmente ancora attendere, invece, per quanto riguarda le modalità di distribuzione dei premi tra le società partecipanti. Attenzione massima su questo fronte da parte di Inter e Juventus, le due italiane che rappresenteranno il nostro Paese nella competizione.

Una dotazione aggiuntiva, basata su ulteriori premi, verrà poi ridistribuita ai club non partecipanti, secondo un meccanismo di solidarietà deciso diversi mesi fa. La FIFA ha previsto ricavi pari a circa 2 miliardi di dollari, cifra divisa tra 1 miliardo pagato da DAZN per la trasmissione del torneo a livello globale e i ricavi commerciali.