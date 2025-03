Lega Serie A, Andrea Butti entra nel Football Advisory Panel dell'IFAB

Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, è entrato a far parte oggi del Football Advisory Panel (FAP), organismo consultivo e strategico istituito dall’International Football Association Board (IFAB) insieme al Technical Advisory Panel (TAP), che assistono l’IFAB nei processi decisionali e si riuniscono una volta all’anno per supportare l’evoluzione del gioco del calcio.

«La nomina di Andrea Butti nel Football Advisory Panel rappresenta un riconoscimento importante per lui, ma testimonia anche la crescente rilevanza della Lega Serie A nel panorama calcistico internazionale – ha commentato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo –. La sua esperienza in questo settore, acquisita attraverso il lavoro prima come dirigente di Club e poi come Head of Competitions in Lega, sarà un valore aggiunto per lo sviluppo del calcio, portando nuove idee al fine di rendere il nostro sport sempre più moderno e attraente».