Sanremo 2025, la scaletta ufficiale della terza serata con orari

Prenderà il via martedì 11 febbraio il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 75esima edizione, che dopo l’era Amadeus sarà guidato da Carlo Conti, che torna così protagonista della kermesse dopo qualche anno. La rassegna canora si svolgerà al Teatro Ariston, e ospiterà in totale 29 artisti, oltre a quattro Nuove Proposte che gareggeranno per una competizione a parte.

Il conduttore, che è anche direttore artistico della manifestazione, sarà quindi Carlo Conti, in quella che sarà la prima kermesse sanremese delle due previste dall’accordo con la Rai. Il Festival è tornato a coinvolgere anche gli appassionati più giovani negli ultimi anni, grazie a delle scelte precise in ambito musicale. A questo successo ha contribuito anche la nascita del Fantasanremo, un modo per intrattenersi durante le serate.

Scaletta terza serata Sanremo 2025 con orari – L’ordine di apparizione dei 14 big

Ecco l’ordine secondo il quale si esibiranno i 14 big in gara a Sanremo durante la terza serata del Festival:

Clara

Brunori Sas

Sarah Toscano

Massimo Ranieri

Joan Thiele

Shablo ft Guè, Joshua, Tormento

Noemi

Olly

Coma_Cose

Modà

Tony Effe

Irama

Gabbani

Gaia

La porzione finale della serata sarà dedicata alla finale delle Nuove Proposte, con la sfida tra Alex Wyse e Settembre.

Scaletta terza serata Sanremo 2025 con orari – Gli ospiti scelti da Carlo Conti

Edoardo Bennato, il primo artista a salire sul palco oggi, e i Duran Durant sono gli ospiti della terza serata. La band inglese, in scena attorno alle 22.30, torna al Festival dopo 40 anni. Sul palco dell’Ariston, con il gruppo si esibirà anche Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin.

Scaletta terza serata Sanremo 2025 con orari – Il dettaglio di cantanti e ospiti

Di seguito, il dettaglio di cantanti e ospiti previsti per la terza serata del Festival di Sanremo 2025: