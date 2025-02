Il Tottenham ha accolto nella giornata odierna Sua Maestà Re Carlo III, in visita ufficiale per celebrare l’impatto socio-economico del club londinese sulla sua comunità locale. Oltre ad avere fornito un impianto di livello mondiale per il club e un’ampia gamma di eventi di grande rilievo, il Tottenham Hotspur Stadium sta contribuendo alla rigenerazione di una delle aree più svantaggiate della capitale.

Un’analisi approfondita condotta da Ernst & Young nel 2023 ha rivelato un incremento di quasi 200 milioni di sterline in Valore Aggiunto Lordo (GVA) e il supporto di quasi 2.000 posti di lavoro aggiuntivi all’anno nell’area che comprende i tre distretti di Haringey, Enfield e Waltham Forest, come risultato diretto degli eventi e delle attività dello stadio, rispetto a un rapporto equivalente commissionato nel 2015, quando il club giocava ancora nel vecchio White Hart Lane.

I dati principali includono:

£344 milioni di GVA (£296 milioni specificamente a Haringey), rispetto ai £120 milioni generati all’anno nel 2015

700 posti di lavoro a tempo pieno – di cui 2.800 specificamente a Haringey – inclusi 1.800 direttamente impiegati dal club, 1.600 sostenuti attraverso la catena di approvvigionamento e altri 300 come effetto indotto – rispetto al totale di 1.800 posti di lavoro nel 2015

£1,2 miliardi di investimenti nello stadio e nell’area circostante fino a oggi – il più grande investimento del settore privato a Haringey

una stima secondo la quale l’impatto socio-economico del club continuerà a crescere nei prossimi anni, con una previsione di £585 milioni di GVA e 4.300 posti di lavoro supportati durante la stagione 2026/27

All’arrivo, il Re d’Inghilterra è stato accolto tra gli altri dal Presidente del club, Daniel Levy. Successivamente, Carlo III ha incontrato i capitani delle squadre maschili e femminili del club – Heung-Min Son e Bethany England – Efe Obada, giocatore britannico-nigeriano della NFL nei Washington Commanders, e Phoebe Schecter, capitana della squadra britannica di Flag Football femminile, che lo hanno accompagnato fuori dal tunnel dei giocatori per ricevere un caloroso benvenuto da parte di un pubblico di studenti delle scuole locali riuniti sugli spalti.

Dal bordo campo, Sua Maestà ha assistito a una sessione del The Huddle Project – un’iniziativa unica nata dalla collaborazione tra Tottenham Hotspur Foundation, NFL Foundation e Nike, che porta calcio e flag football, insieme ad attività di benessere, ai giovani tra gli 11 e i 18 anni dell’area di Tottenham – in corso sul terreno di gioco dello stadio.

Dopo aver incontrato i partecipanti al progetto, Sua Maestà ha ricevuto in dono dal club e dalla NFL una replica della storica statua dorata del galletto del Club e un pallone ufficiale della NFL London Games. Prima di lasciare lo stadio, Sua Maestà ha assistito a un workshop di design di divise per studenti locali, guidato da Nike e ha incontrato giovani della zona che hanno trovato lavoro grazie alle opportunità create dallo stadio, con il supporto della Tottenham Hotspur Foundation.