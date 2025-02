La Lega Serie A porta Stats Perform in tribunale: in ballo accordo da 200 milioni

La Lega Serie A va all’attacco di Stats Perform e porta la società statunitense in tribunale a Milano. In particolare, la Lega “per tutelare la regolarità del mercato delle scommesse sul campionato italiano di Serie A, sulla Coppa Italia e sulla Supercoppa – si legge in una nota – ha da tempo incardinato un’azione cautelare civile volta a far sì che Perform adempia al contratto di licenza in essere per la commercializzazione dei diritti di sfruttamento di immagini e dati ai fini di betting. A seguito di ulteriori e specifiche verifiche, la Lega Serie A ha dovuto suo malgrado constatare il carattere doloso delle condotte di Perform, che – potendo assumere rilevanza penale – ha imposto la presentazione di una denuncia querela davanti alla Procura di Milano”.

La vicenda ruota intorno al mancato rispetto da parte di Perform del contratto quinquennale dal valore complessivo di 200 milioni di euro (40 milioni annui). Il 15 ottobre 2023 Stats Perform ha inviato l’offerta formale per il pacchetto betting, dopo aver partecipato alla procedura pubblica indetta dalla stesssa Serie A. La Lega ha accettato formalmente l’offerta a febbraio 2024, dando di fatto – nella sua visione – il via all’esecuzione delle rispettive attività e obblighi derivanti dal contratto di licenza, mentre non è così Stats Perform. Al centro così ora ci sono i mancati pagamenti, visto che non sono state versato né la prima tranche del canone (scaduta il 1° luglio 2024) né la seconda (dovuta il 1° settembre 2024).

Stats Perform ha comunque operato regolarmente per le prime dodici giornate del campionato di Serie A in corso, garantendo i servizi sulla base del contratto precedente, scaduto a giugno 2024 e dal valore di circa 17-18 milioni di euro annui. Una continuità d’azione che per l Lega Serie A dimostra l’esistenza di un obbligo contrattuale, mentre l’azienda statunitense sostiene che non vi sia stata una ratifica formale del nuovo contratto e avrebbe già informato della sua intenzione di non dare seguito all’accordo. La battaglia legale è quindi all’inizio e i toni sono già accesi: la Lega Serie A infatti non esclude che per il comportamento di Perform possa integrare addirittura una fattispecie di truffa.