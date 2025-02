Lo stipendio di Cristiano Malgioglio a Sanremo 2025: ecco quanto guadagna

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a cominciare. La rassegna canora italiana più celebre va in scena da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con Carlo Conti che – dopo l’era Amadeus – sarà direttore artistico e conduttore della 75esima edizione. Il conduttore nelle settimane passate ha svelato in diretta al Tg1 anche i nomi di tutte le celebrità di spicco che lo accompagneranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Cristiano Malgioglio stipendio Sanremo – Chi è il cantautore

Tra i protagonisti scelti per affiancare Conti, spicca Cristiano Malgioglio, celebre cantautore di successi internazionali come Gelato al cioccolato, canzone cantata da Pupo, o Ciao cara come stai?, interpretato da Iva Zanicchi, con cui ha vinto il Festival di Sanremo 1974.

Nato il 23 aprile 1945 a Ramacca, in provincia di Catania. Nel corso della carriera ha pubblicato trenta album in studio, venendo apprezzato come autore negli anni ’70 e ’80. Tra le principali collaborazioni autoriali si annoverano Mina, Loredana Bertè, Raffaella Carrà, Patty Pravo, Loretta Goggi, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Giuni Russo, Claudia Mori, Adriano Celentano e Franco Califano.

A partire dagli anni duemila, ha avviato la sua carriera televisiva, che l’ha visto cimentarsi come opinionista, concorrente e conduttore di vari programmi TV, sia in Rai sia in Mediaset.

Cristiano Malgioglio stipendio Sanremo – Quanto guadagna per la serata

Cristiano Malgioglio affiancherà Carlo Conti durante la seconda del Festival. Ma quanto guadagnerà per l’attività di co-conduttrice?

Cifre ufficiali non ce ne sono, ma secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, ognuno dei co-conduttori riceverà circa tra i 40.000 e i 25.000 euro, anche se alcuni nomi potrebbero incassare cifre più alte.