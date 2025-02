Quanto vale vincere Sanremo: le cifre per l'edizione 2025

Prenderà il via martedì 11 febbraio il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 75esima edizione, che dopo l’era Amadeus sarà guidato da Carlo Conti, che torna così protagonista della kermesse dopo qualche anno. La rassegna canora si svolgerà al Teatro Ariston, e ospiterà in totale 29 artisti, oltre a quattro Nuove Proposte che gareggeranno per una competizione a parte.

Il conduttore, che è anche direttore artistico della manifestazione, sarà quindi Carlo Conti, in quella che sarà la prima kermesse sanremese delle due previste dall’accordo con la Rai. Il Festival è tornato a coinvolgere anche gli appassionati più giovani negli ultimi anni, grazie a delle scelte precise in ambito musicale. A questo successo ha contribuito anche la nascita del Fantasanremo, un modo per intrattenersi durante le serate.

Quanto vale vincere Sanremo – La decisione per il 2025

Ma al centro di tutto ci sono i 29 cantanti che si sfideranno per vincere la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Ma quanto guadagnerà l’artista che trionferà al teatro Ariston nell’ultima serata della kermesse canora?

Prima di svelare la cifra è bene ricordare che chi vince Sanremo ha diritto di partecipare all’Eurovision Song Contest 2024 che si svolgerà a Basilea in Svizzera rappresentando l’Italia e cercando un successo dal 2021 quando furono i Maneskin a trionfare a Rotterdam nell’edizione che si tenne dopo il rinvio a causa del Covid.

Per il vincitore del Festival di Sanremo non è previsto alcun premio in denaro, il quale potrà comunque beneficiare – così come gli altri cantanti in gara – di un ritorno economico non indifferente grazie alle vendite discografiche in crescita, alla popolarità sui social e alle ospitate in tv per merito della visibilità garantita da Sanremo.

(Image credit: Depositphotos)