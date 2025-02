Chi è Sarah Toscano: la cantante in gara a Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 11 al 15 febbraio 2025 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.

Dopo il ritiro di Emis Killa, il numero di artisti in gara nella categoria Big è di 29, ai quali si sono aggiunte quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.

La lista completa dei Big

Di seguito, ecco l’elenco dei 29 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

– Incoscienti Giovani Gaia – Chiamo io chiami tu

– Chiamo io chiami tu Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Francesco Gabbani – Viva la vita

– Viva la vita Willie Peyote – Grazie ma no grazie

– Grazie ma no grazie Noemi – Se ti innamori muori

– Se ti innamori muori Rkomi – Il ritmo delle cose

– Il ritmo delle cose Modà – Non ti dimentico

– Non ti dimentico Rose Villain – Fuorilegge

– Fuorilegge Brunori SAS – L’albero delle noci

– L’albero delle noci Irama – Lentamente

– Lentamente Clara – Febbre

– Febbre Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

– Tra le mani un cuore Sarah Toscano – Amarcord

– Amarcord Fedez – Battito

– Battito Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

– Quando sarai piccola Joan Thiele – Eco

– Eco The Kolors – Tu con chi fai l’amore?

– Tu con chi fai l’amore? Bresh – La tana del granchio

– La tana del granchio Marcella Bella – Pelle diamante

– Pelle diamante Tony Effe – Damme ‘na mano

– Damme ‘na mano Elodie – Dimenticarsi alle 7

– Dimenticarsi alle 7 Olly – Balorda nostalgia

– Balorda nostalgia Francesca Michielin – Fango in paradiso

– Fango in paradiso Lucio Corsi – Volevo essere un duro

– Volevo essere un duro Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

– La mia parola Serena Brancale – Anima e core

– Anima e core Rocco Hunt – Mille vot’ ancora

– Mille vot’ ancora Giorgia – La cura per me

Chi è Sarah Toscano – Dalla vittoria di Amici 23 alla prima partecipazione al Festival

Nata il 9 gennaio 2006 a Vigevano, in provincia di Pavia, Sarah Toscano è terza ed ultima figlia di Petra Polomsky, insegnante di tedesco originaria di Stoccarda, in Germania e Marco Toscano, imprenditore nel settore dei pellami. Dedita al karaoke, il padre ha deciso di farla sentire da Andrea Dulio, un manager di caratura internazionale, che l’ha portata in uno studio di registrazione, dove le ha fatto incidere i suoi primi brani.

Nel 2022 è stata selezionata tra i venti finalisti della ventiseiesima edizione del concorso canoro Area Sanremo e pur non venendo selezionata come concorrente per Sanremo Giovani, ha vinto la targa dedicata a Vittorio De Scalzi.

Nel settembre 2023 ha partecipato ai provini della ventitreesima edizione del talent show musicale in onda su Canale 5 Amici di Maria De Filippi, accedendo poi alla fase iniziale. Nel marzo 2024 ha ottenuto l’accesso alla fase serale del programma entrando a far parte della squadra capitanata dai professori Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e nel maggio seguente è arrivata in finale, uscendone vincitrice. È alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo.