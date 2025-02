JD diventa un nuovo partner ufficiale della Kings League

JD, rivenditore multi-brand di streetwear, compie un ulteriore passo avanti nel suo impegno a connettere i fan del calcio e le nuove generazioni in tutto il mondo, annunciando un accordo di partnership con Kings League Italy Lottomatica.Sport, Kings League Spagna e i club della Kings World Cup.

Fondata nel 2022 da Gerard Piqué, la Kings League è diventata un fenomeno globale, rivoluzionando il modo in cui viviamo il calcio e lo sport. Questa innovativa lega di calcio a 7, presieduta dai migliori streamer, creatori di contenuti e leggende del calcio del mondo, presenta regole innovative che combinano il meglio del calcio tradizionale con le ultime tendenze negli eSports e nella comunicazione digitale moderna.

L’accordo permetterà a JD di avvicinare i fan all’azione tramite contenuti digitali e accesso dietro le quinte sui canali social di JD, oltre a eventi esclusivi di meet & greet con i giocatori nei negozi JD in Italia e Spagna. Le sponsorizzazioni sulle maniche e il branding negli stadi permetteranno a JD di essere al centro dei momenti sportivi più importanti a livello mondiale.

La partnership JD x Kings League vedrà la sponsorizzazione delle maniche della squadra spagnola Ultimate Móstoles dello YouTuber DJMariio, a seguito di una serie di collaborazioni di successo tra JD e il gigante di YouTube. Allo stesso modo, JD sarà presente come sponsor sulle maniche della squadra italiana Stallions, guidata dal presidente della squadra e streamer Blur.

Con l’obiettivo di offrire agli appassionati di calcio un accesso senza precedenti ai presidenti e ai giocatori della Kings League, JD ospiterà apparizioni esclusive nei negozi JD di Milano e Barcellona per tutto il mese di febbraio. I fan avranno anche la possibilità di vincere biglietti match day experiences targate JD, offrendo a un numero selezionato di fortunati vincitori un’esperienza di visione unica.

Parlando della partnership, Joseph Simpson, Head of Partnerships di JD, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di annunciare questo accordo di partnership con la Kings League, che permetterà ai nostri pubblici e alle nostre community di avere un accesso senza precedenti al torneo. Man mano che la competizione continua la sua espansione globale e si consolida come fenomeno sportivo, non vediamo l’ora di cavalcare insieme questa crescita per tutto il 2025 e oltre».

Djamel Agaoua, CEO della Kings League, ha aggiunto: «La Kings League sta rivoluzionando il meraviglioso gioco del calcio e i nostri eventi e contenuti digitali offrono ai brand una piattaforma potente per connettersi con il pubblico più giovane a livello globale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a JD nel nostro roster di partner in questo momento di grande espansione internazionale della nostra lega».