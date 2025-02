Sanremo vs calcio, chi vince in tv? EURO 2024 al top, ma la finale del Festival è in vetta

La settimana appena cominciata vedrà l’attenzione di gran parte degli italiani dedicata al Festival di Sanremo. La rassegna canora è giunta all’edizione numero 75 della sua storia e per quanto riguarda il pubblico dovrà confrontarsi – come già accaduto in diverse occasioni nelle passate edizioni – con il mondo del pallone, pronto a sottrarre ascolti alla Rai durante le cinque serate della kermesse.

Obiettivo mai così solido come quest’anno, dal momento in cui ogni sera – tra l’11 e il 15 febbraio – una squadra italiana scenderà in campo per disputare un match tra Serie A, Champions League ed Europa League. I match in questione saranno trasmessi tutti a pagamento, ma richiameranno comunque l’attenzione di qualche milione di tifosi.

Di seguito il calendario delle sfide che faranno concorrenza al Festival:

Martedì 11 febbraio 2025, ore 21.00 – Juventus -PSV

-PSV Mercoledì 12 febbraio 2025, ore 21.00 – Feyenoord- Milan

Giovedì 13 febbraio 2025, ore 21.00 – Porto- Roma

Venerdì 14 febbraio 2025, ore 20.45 – Bologna-Torino

Sabato 15 febbraio 2025, ore 20.45 – Milan-Hellas Verona

Se le partite a pagamento raccolgono inevitabilmente un pubblico più limitato, il confronto tra il mondo del calcio e il Festival di Sanremo è maggiormente equilibrato se si guarda alle sfide in chiaro, in particolar modo a quelle della Nazionale. Guardando allo scorso anno, per esempio, a livello di ascolti medi le gare dell’Italia a EURO 2024 hanno fatto registrare oltre 13 milioni di spettatori, per uno share del 65,83%.

L’edizione dello scorso anno del Festival si è chiusa invece con una media spettatori pari a poco più di 11,4 milioni e uno share in linea con quello delle partite degli Azzurri di Spalletti agli Europei, il 65,44%. Più distanti, invece, le finali che hanno visto protagoniste le squadre di club italiane tra Europa League, Coppa Italia e Supercoppa italiana, con oltre 7,4 milioni di ascolti medi e uno share del 33,73%.

Se la Nazionale a EURO 2024 ha avuto dunque la meglio su Sanremo in termini di ascolti medi, la finalissima del Festival rimane comunque l’evento più seguito con 14,3 milioni di spettatori e uno share di oltre il 74%. Sul podio – guardando al singolo evento – si trovano anche Svizzera-Italia (ottavo di finale a EURO 2024) e la quarta serata del Festival di Sanremo. Tra Sanremo e Italia a EURO 2024, tutti gli appuntamenti hanno superato i 10 milioni di spettatori in televisione e il 60% di share. Più distanti invece le partite delle squadre di club, con la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Napoli fanalino di coda a poco meno di 7,2 milioni di spettatori e uno share del 31,1%.