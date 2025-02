I nuovi acquisti fanno volare il Milan, capolista su media e social

Milan e Inter bene sui social, la Juventus perde quota. Settimana di grande successo per il Milan , che guadagna il primo posto sul podio della classifica social grazie a 75.400 menzioni. Il merito della centralità dei rossoneri nel dibattito online sono stati sicuramente la grande chiusura di calciomercato, con gli arrivi di Gimenez, Joao Felix e Sottil nelle ultime ore, ma anche la doppia vittoria in Coppa Italia contro la Roma e in campionato contro l’Empoli.

MediaScore 24 giornata – Come cambia la classifica social

Exploit sui social anche per Como e Udinese. I lariani, nonostante la sconfitta al Sinigaglia con la Juventus, hanno recuperato cinque posizioni in classifica, e con 12.100 menzioni si sono aggiudicati l’ottava posizione. Anche i Friulani, reduci da un pareggio al Maradona, scalano la classifica, con 5.300 menzioni nei social, guadagnano la quattordicesima posizione.

Lecce (2.200) e Parma (2.200) stanno faticando a ottenere visibilità, sia sul campo che sui social media, occupando attualmente gli ultimi posti nella classifica delle performance.

24 giornata – I temi di dibattito social

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Il caso Tomori

Il match tra Empoli-Milan di sabato ha suscitato numerose polemiche, soprattutto per l’espulsione al 55’ di Fikayo Tomori. Il difensore rossonero è stato espulso per doppia ammonizione dopo aver commesso un fallo su Colombo, che sembrava però essere in posizione di fuorigioco. Nonostante le proteste di Tomori, dei suoi compagni e dei tifosi, che chiedevano l’intervento del VAR per verificare la posizione di Colombo, il regolamento ha impedito una revisione. Infatti, il VAR può intervenire solo in caso di espulsione diretta, ma non per cancellare un’ammonizione. Questo episodio ha messo in evidenza una delle limitazioni del protocollo VAR, che non consente di rivedere le ammonizioni, anche se vi sono dubbi su situazioni come il fuorigioco. La vicenda ha scatenato un’ondata di discussioni sui social, con i tifosi che hanno condiviso le immagini dell’episodio, sollevando polemiche su un sistema troppo restrittivo. L’incidente ha rilanciato l’idea di un “VAR a chiamata”, proposta dal Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sulla scorta di quanto già sperimentato nel basket e nel volley, consentendo agli allenatori di richiedere un intervento tecnologico quando lo ritengono necessario.

Edoardo Bove dal campo a Sanremo

Il centrocampista della Fiorentina, sarà uno degli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo, prevista per sabato 15 febbraio. L’annuncio è stato dato direttamente dal direttore artistico del Festival, Carlo Conti, che ha confermato la presenza del calciatore, invitato a partecipare alla kermesse musicale dopo il malore in campo dello scorso 1° dicembre durante l’incontro contro l’Inter. Bove, che da poco ha subito un intervento chirurgico al cuore, ha accettato con entusiasmo l’invito del conduttore. La notizia è immediatamente diventata virale sui social e i tifosi della Fiorentina hanno espresso la loro felicità nel vederlo tornare sotto i riflettori. Il suo recupero e la sua presenza a Sanremo sono un segnale positivo per tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo periodo difficile. Intanto, tra i tifosi cresce anche l’attesa per la partita di questa sera contro l’Inter, dove i nerazzurri proveranno a vendicare il 3-0 subito al Franchi pochi giorni fa.

Coppa Italia 2025

Bologna e Milan in semifinale. Il Bologna conquista una storica semifinale di Coppa Italia dopo 26 anni, battendo l’Atalanta grazie a un gol di Castro, decisivo al 78’. Il Milan segue i rossoblù per le semifinali, vincendo 2-1 a San Siro contro la Roma. Le altre squadre semifinaliste saranno decise a fine mese, con Inter-Lazio (25 febbraio) e Juventus-Empoli (26 febbraio). Sul fronte social, i tifosi si scatenano, discutendo sui possibili vincitori; la Juventus, campione in carica, rimane tra le favorite. Per la finale del 14 maggio, le prime ipotesi sui social parlano di una finale tra Milan e Juventus, o un derby tutto lombardo con l’Inter, in una competizione che si fa sempre più avvincente e imprevedibile.

MediaScore 24 giornata – La classifica media

Il posizionamento delle squadre di Serie A sui media è cambiato in modo visibile soprattutto sul podio. I rossoneri sono ora primi con 21.107 citazioni, seguiti dal Napoli, che torna sul podio della classifica media, salendo di due posizioni, con 18.050 citazioni tra stampa e web.

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, durante lo svolgimento della 24esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

L’Inter presidia la terza posizione (17.557), mentre la Juventus questa settimana colleziona meno citazioni e perde il podio con 17.148 citazioni. Como (6.749) e Udinese (5.930) guadagnano visibilità anche sui media.