Serie A, quanto costano le seconde squadre? Le cifre per il 2025/26

In attesa di capire se l’Inter lancerà ufficialmente il progetto seconda squadra, la FIGC ha pubblicato i criteri e costi di iscrizione delle seconde squadre in vista della stagione 2025/26 di Serie C.

Adempimenti che, per il momento, si riferiscono a Atalanta, Juventus e Milan, le tre società che hanno già investito nell’Under 23 e che porteranno avanti il progetto anche il prossimo anno. Ma quanto costerà il prossimo anno ai club l’iscrizione di una seconda squadra al campionato di Serie C? E come cambiano queste cifre con la presenza di più o meno formazioni Under 23?

Quanto costa seconda squadra, i dettagli sulle date

In particolare, «le società di Serie A che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2025/2026 con le loro Seconde Squadre, dovranno presentare, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico».

Quanto costa seconda squadra, le cifre

Da un punto di vista economico, le società di Serie A «per integrare l’organico del Campionato di Serie C 2025/2026 con le loro Seconde squadre, dovranno versare un contributo straordinario alla Lega Italiana Calcio Professionistico di euro 720.000,00».

«Tale importo dovrà essere eventualmente integrato in ragione del numero complessivo delle Seconde Squadre ammesse a partecipare al Campionato di Serie C nella stagione sportiva 2025/2026:

nel caso di una sola Seconda Squadra eventualmente ammessa, con il versamento dell’ulteriore importo euro 480.000,00;

nel caso di due Seconde Squadre eventualmente ammesse, con il versamento dell’ulteriore importo euro 240.000,00;

nel caso di tre Seconde Squadre eventualmente ammesse, con il versamento dell’ulteriore importo euro 120.000,00;

nel caso di quattro o più Seconde Squadre eventualmente ammesse, non sarà dovuto alcun importo integrativo».

Se nella stagione 2024/25 Atalanta, Juventus e Milan hanno versato ciascuna 840mila euro, in caso di iscrizione dell’Inter (o di un’altra squadra) le società non saranno costrette a versare un ulteriore importo, con costo che quindi sarebbe pari a 720mila euro per ciascun club.