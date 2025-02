Quando si tratta del Super Bowl le alette di pollo la fanno ancora da padrone negli Stati Uniti d’America. Il National Chicken Council (NCC) ha pubblicato in questi giorni il suo report annuale sulle ali di pollo, prevedendo che gli americani consumeranno la cifra record di 1,47 miliardi di alette durante il weekend del 59° Super Bowl. Una cifra che rappresenta un aumento dell’1,5% rispetto al dato dello scorso anno, l’equivalente di 20 milioni di alette in più.

La crescita delle vendite al dettaglio di ali di pollo nei mercati rappresentati dal Super Bowl della NFL (Philadelphia e Kansas City) è aumentata significativamente durante i playoff di quest’anno (nelle quattro settimane terminate il 19 gennaio 2025 rispetto al periodo precedente):

I tifosi dei Chiefs hanno fatto registrare un aumento delle vendite di ali del +21,9%.

I tifosi degli Eagles non hanno deluso la loro squadra, facendo impennare le vendite di ali nel mercato di Philadelphia del +19%.

Le vendite di ali negli Stati Uniti durante i playoff sono state solide, con un aumento del +12% nelle quattro settimane terminate il 19 gennaio 2025 rispetto al periodo precedente. I mercati dei playoff hanno superato l’aumento nazionale del +12%, registrando una crescita delle vendite del 15,5% nello stesso periodo.

“Matthew McConaughey aveva ragione: il football è cibo”, ha dichiarato Tom Super, portavoce del NCC. “Certo, ci saranno pizza, guacamole, patatine e salse, ma quando si tratta del Super Bowl, le ali di pollo dominano. Anche se prevediamo un aumento dei cheesesteak di pollo quest’anno”.

“Se Buffalo, la patria delle ali di pollo, e i loro Bills riuscissero finalmente a fare il passo successivo e tornare al Big Game, ci aspetteremmo un aumento ancora maggiore del consumo di ali e salviette umidificate”.

Il National Chicken Council mette anche in fila i dati per capire la portata. Ad esempio, se ogni singolo giocatore della NFL mangiasse 50 ali al giorno (e fosse immortale), ci vorrebbero collettivamente 720 anni per consumarne 1,47 miliardi. Non solo, perché sarebbero sufficienti per offrire più di quattro ali a ogni uomo, donna e bambino negli Stati Uniti.

Inoltre, 1,47 miliardi di ali, disposte in fila, si estenderebbero avanti e indietro dallo GEHA Field dell’Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, Pennsylvania, circa 63 volte. E si potrebbe circondare la terra più di tre volte.