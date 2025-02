Guardiola: «Non abbiamo speso perché temiamo la sentenza. E il City è ultimo tra le big sul mercato»

Le spese del Manchester City nel mercato di gennaio non sono state una misura precauzionale in vista di un possibile blocco dei trasferimenti. Lo ha spiegato Pep Guardiola, che alla vigilia della sfida contro il Leyton Orient in FA Cup (poi vinta 2-1) ha voluto spiegare la posizione del City, in attesa della sentenza sul caso delle 115 accuse di violazioni dei regolamenti della Premier League che è attesa entro “un mese”.

Quando gli è stato chiesto se le recenti spese del City fossero state fatte per attenuare gli effetti di un eventuale divieto di trasferimenti, Guardiola ha risposto: “Non sono d’accordo, ma le mie parole non convinceranno le persone che i nostri meriti non dipendono solo dal fatto di essere un club ricco”.

“Solo per farvelo sapere, negli ultimi cinque anni siamo, in termini di spesa netta, ultimi tra le prime sei squadre di Premier. E negli ultimi tre anni, siamo quelli che hanno speso meno tra le prime sei in termini di spesa netta”.

“Anche dopo quello che abbiamo speso in questa finestra di mercato, siamo lontani dal Chelsea, dal Manchester United, dall’Arsenal, dal Tottenham, persino dal Liverpool, per il semplice motivo che abbiamo venduto molto nelle ultime stagioni. Ma anche dicendovi questo, so che sul Manchester City si parla sempre e solo di soldi”.

“Rispettiamo gli altri club, ma credo che tra un mese ci sarà un verdetto e una sentenza, e solo allora potrò esprimere la mia opinione su quanto accaduto finora. Alla fine, ogni club è libero di fare ciò che vuole”, ha concluso Guardiola.