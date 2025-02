Valencia Barcellona in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Valencia Barcellona in streaming gratis, gara valevole per i quarti di finale della Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola.

I blaugrana, in attesa di affrontare un’altra giornata di campionato che presenterà lo scontro diretto al vertice fra Real Madrid e Atletico, si rituffa nella Copa del Rey con una trasferta tutt’altro che comoda come quella di Valencia. Le due squadre si sono scontrate in campionato, ma a Barcellona, poche settimane fa con la partita che finì in goleada per i catalani grazie al 7-1 griffato dalla doppietta di Fermin Lopez.

Valencia Barcellona in streaming gratis? Quando si gioca e come vedere la sfida

La partita fra Valencia e Barcellona si giocherà allo stadio Mestalla di Valencia, giovedì 6 febbraio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.30.

La sfida Valencia-Barcellona sarà possibile seguirla in diretta in Italia. Infatti, le partite saranno trasmesse ancora una volta sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, che si conferma sempre più punto di riferimento per gli appassionati di calcio spagnolo dopo aver trasmesso, in collaborazione con TeleLombardia, le tre sfide (due semifinali e la finalissima) della Supercoppa spagnola appena disputata in Arabia Saudita.