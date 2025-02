Niente accordo, salta la maxi fusione nell’auto tra Honda e Nissan

La fusione tra i due colossi giapponesi Nissan e Honda quasi certamente non si farà. Secondo quanto riporta il quotidiano finanziario giapponese Nikkei, i vertici di Nissan avrebbero già informato il top management di Honda di voler interrompere i negoziati. Le due società hanno emesso comunicati separati in cui non è stato ancora annunciato ufficialmente il fallimento dell’operazione.

Alla base della possibile rottura ci sarebbe la richiesta da parte del board di Honda di cambiare l’assetto della nuova società, trasformando Nissan da junior partner della fusione a vera e propria “preda” della più grande delle due case automobilistiche. Nei piani, Nissan e Honda avrebbero dovuto conferire le proprie azioni in una holding che avrebbe controllato entrambe le società.

Del resto, fin dall’inizio delle trattative era chiaro che un’ipotetica fusione non sarebbe stata tra pari. Nissan non si è mai completamente ripresa dalla convulsa stagione seguita all’arresto nel 2018 del suo presidente e Ceo Carlos Ghosn e oggi ha una capitalizzazione di Borsa che è meno di un quinto di quella di Honda. Ma evidentemente l’ipotesi di diventare una controllata di un concorrente con una cultura aziendale radicalmente diversa dalla propria non sembra essere stata considerata accettabile.

A indebolire ulteriormente la posizione di Nissan ci sono poi i dazi americani del 25% – annunciati, ma sospesi per un mese – nei confronti del Messico. Se le tariffe volute da Trump divenissero effettive, la società sarebbe colpita più duramente sia di Honda sia di Toyota. Alla base delle discussioni per una possibile fusione c’era la volontà di fare fronte comune, soprattutto sul terreno del software e delle batterie, contro il successo dei veicoli elettrici prodotti da player emergenti come Byd o Tesla.

Un problema, quello della transizione verso i veicoli di nuova generazione, che nel caso di Nissan è esacerbato dalla mancanza nel proprio catalogo di quei modelli ibridi che in questo momento stanno riscuotendo successo sul mercato americano e che sono un punto di forza di Honda.