Donald Trump sarà il primo presidente USA ad andare al Super Bowl

Donald Trump sarà il primo presidente degli Stati Uniti in carica a partecipare al Super Bowl, assistendo alla sfida in programma domenica (lunedì dalle 00.30, orario italiano) tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles a New Orleans. Grande appassionato di sport, in particolare di golf e football, non ha ancora rivelato quale squadra tiferà durante la partita.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal The Guardian, alcuni giocatori dei Chiefs sarebbero tra i suoi sostenitori più accesi, avendo espresso simpatia per il movimento MAGA (Make America Great Again). Tra loro figurano il kicker Harrison Butker e Brittany Mahomes, moglie del quarterback di Kansas City, Patrick Mahomes.

Trump si era già congratulato con i Chiefs per la loro vittoria nel Super Bowl del 2024, mentre non aveva fatto altrettanto con gli Eagles dopo il loro trionfo nel 2018. «Sinceri complimenti ai Kansas City Chiefs», aveva scritto il tycoon sui propri canali social. «Squadra fantastica, grande allenatore, quarterback straordinario e praticamente tutto il resto, compresi quei meravigliosi tifosi che hanno votato per me (MAGA!) in numeri record».

Domenica, Trump parteciperà inoltre a un’intervista preregistrata che sarà trasmessa dall’emittente Fox durante il pre-show del Super Bowl. Si tratta di una novità per l’evento, considerando che l’ex presidente Joe Biden aveva rifiutato di rilasciare interviste per il Super Bowl sia nel 2023 che nel 2024, così come lo stesso Trump nel 2018, quando era in carica per il suo primo mandato.