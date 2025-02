Champions, idea UEFA: addio tempi supplementari nei turni a eliminazione diretta

La UEFA sarebbe al lavoro per quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione nell’ambito delle coppe europee. Secondo quanto riportato da The Guardian, la Federcalcio europea sarebbe pronta a eliminare i tempi supplementari nella fase a eliminazione diretta delle competizioni per club (Champions, Europa League e Conference) in quello che sarebbe un nuovo passo per ridurre il numero di minuti giocati dalle squadre.

L’ipotesi di passare direttamente ai rigori nelle competizioni per club della UEFA è oggetto di seria considerazione, anche se è improbabile che un cambiamento avvenga nel mezzo dell’attuale ciclo dei diritti televisivi, che durerà fino al 2027. I tempi supplementari sono da tempo un punto di contesa tra le parti coinvolte nel calcio europeo, con alcuni sindacati dei giocatori che sostengono con forza che la loro abolizione alleggerirebbe il calendario.

L’espansione della fase a gironi della Champions League, che prevede otto partite per squadra (invece delle precedenti sei), ha complicato ulteriormente la situazione, a cui si aggiunge la partecipazione estiva di 12 squadre alla versione allargata del Mondiale per Club FIFA, in programma negli Stati Uniti (l’Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus).

Finora, la maggior parte delle concessioni fatte per alleggerire il calendario delle squadre di vertice ha riguardato le competizioni nazionali, come l’abolizione dei replay in FA Cup, per fare un esempio. Eliminare i 30 minuti supplementari dalle sfide a eliminazione diretta potrebbe rappresentare un piccolo passo per ridurre il congestionamento del calendario a fine stagione.

Le squadre sfavorite, che spesso soffrono il ritmo nei tempi supplementari contro avversari con rose più profonde, potrebbero percepire una maggiore equità. Anche i broadcaster potrebbero trovare vantaggi nella modifica, riducendo il rischio di imprevisti nei palinsesti e valorizzando il picco di tensione che si presenta con i calci di rigore.

Nella scorsa stagione, solo tre sfide di Champions League dagli ottavi in poi sono andate ai supplementari, mentre in Europa League è toccato a quattro partite. La UEFA ha fatto sapere che finora la questione è stata sollevata solo in modo informale e che qualsiasi modifica dovrebbe essere ratificata dal Comitato Esecutivo, il cui ultimo grande cambiamento nei regolamenti delle competizioni per club è stato l’abolizione della regola dei gol in trasferta nel 2021.