Sanremo, lo stipendio dei co-conduttori: le cifre per l'edizione 2025

Prenderà il via martedì 11 febbraio il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 75esima edizione, che dopo l’era Amadeus sarà guidato da Carlo Conti, che torna così protagonista della kermesse dopo qualche anno. La rassegna canora si svolgerà al Teatro Ariston, e ospiterà in totale 29 artisti, oltre a quattro Nuove Proposte che gareggeranno per una competizione a parte.

Il conduttore, che è anche direttore artistico della manifestazione, sarà quindi Carlo Conti, in quella che sarà la prima kermesse sanremese delle due previste dall’accordo con la Rai. Il Festival è tornato a coinvolgere anche gli appassionati più giovani negli ultimi anni, grazie a delle scelte precise in ambito musicale. A questo successo ha contribuito anche la nascita del Fantasanremo, un modo per intrattenersi durante le serate.

Sanremo stipendio co-conduttori – Le cifre per l’edizione 2025

Al fianco del conduttore, per le cinque serate in cui si snoderà la competizione, ci saranno ben 12 co-conduttori, che si divideranno lungo l’arco della settimana. Ma quanto guadagneranno queste figure? Rispetto a Carlo Conti, in questo caso i compensi sono chiaramente più contenuti.

Secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, ognuno di loro riceverà circa tra i 40.000 e i 25.000 euro, anche se alcuni nomi potrebbero incassare cifre più alte. Di seguito, l’elenco completo dei co-conduttori e le relative serate che li vedranno impegnati sul palco dell’Ariston: