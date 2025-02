Dove vedere Valencia Barcellona tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Valencia Barcellona tv streaming, gara valevole per i quarti di finale della Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola.

I blaugrana, in attesa di affrontare un’altra giornata di campionato che presenterà lo scontro diretto al vertice fra Real Madrid e Atletico, si rituffa nella Copa del Rey con una trasferta tutt’altro che comoda come quella di Valencia. Le due squadre si sono scontrate in campionato, ma a Barcellona, poche settimane fa con la partita che finì in goleada per i catalani grazie al 7-1 griffato dalla doppietta di Fermin Lopez.

Dove vedere Valencia Barcellona tv streaming – Quando si gioca e come vedere la sfida

La partita fra Valencia e Barcellona si giocherà allo stadio Mestalla di Valencia, giovedì 6 febbraio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.30.

La sfida Real Madrid-Barcellona sarà possibile seguirla in diretta in Italia. Di seguito, i canali sui quali sarà possibile seguire gli incontri in diretta in tutta Italia: